ビックカメラ、ラゾーナ川崎店で「アソビがたくさん！トミカ・プラレールステーション」開催

ビックカメラは、「ビックカメラ ラゾーナ川崎店」の1階おもちゃコーナーでトミカ・プラレールの巨大ジオラマ、トミカーリング、プラレールレイアウトパズルなどを体験できる「アソビがたくさん！トミカ・プラレールステーション」を2月14日・15日の2日間開催する。「アソビがたくさん！トミカ・プラレールステーション」では、会場内のさまざまなアソビに参加した子ども（3歳以上）に「トミカ・プラレールコンプリート認定証」をプレゼントする。開催時間は2月14日・15日の両日とも10時～17時。プレゼントはなくなり次第終了。なお、状況により入場制限を設ける場合がある。同じく2月14日には、ビックカメラ 池袋本店で「超宇宙刑事ギャバン インフィニティに会える！ヒーローグリーティング」を開催する。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、「スーパー戦隊シリーズ」の枠を引き継ぎ、テレビ朝日系列で2月15日9時30分から放送する新しい特撮番組。第1話放送日の前日にグリーティングを実施し、放送に先駆けて新しいヒーロー”超宇宙刑事ギャバン インフィニティ”との写真撮影ができる。ヒーローグリーティングの開催時間は2月14日11時、13時、15時の3回（定員各30組）。参加に必要な整理券は、当日9時からグリーティング実施場所である1F店頭イベントブースで配布する。