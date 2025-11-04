ビックカメラ、「仮面ライダーゼッツ」と「シークレット キャッチ！ティニピン」の関連商品の購入で限定特典をプレゼント

「仮面ライダーゼッツ」関連商品を購入するともらえる

「仮面ライダーゼッツ ショッパーバッグ」のイメージ

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

ビックカメラのおもちゃ取扱店舗で実施

「シークレット キャッチ！ティニピン」関連商品の購入でもらえる

「ラッキーピンのアクリル キーホルダー」のイメージ

(C) SAMG. All Rights Reserved.

ビックカメラは11月1日に、「ビックカメラ」のおもちゃ取扱各店において、「仮面ライダーゼッツ」または「シークレット キャッチ！ティニピン」関連商品を購入した人に、限定特典をプレゼントするキャンペーンを開始した。特典がなくなり次第終了。対象店舗にて、「仮面ライダーゼッツ」関連商品を1会計あたり5500円以上購入すると、ビックカメラグループ限定の「仮面ライダーゼッツ ショッパーバッグ」×1枚がもらえる。「シークレット キャッチ！ティニピン」関連商品を1会計あたり2000円以上購入した人には、ビックカメラグループ限定の「ラッキーピンのアクリル キーホルダー」×1つがプレゼントされる。対象店舗は「ビックカメラ」の池袋本店、有楽町店、日本橋三越、赤坂見附駅店、新宿西口店、新宿東口店、渋谷東口店、渋谷ハチ公口店、立川店、京王調布店、JR八王子駅店、ラゾーナ川崎店、新横浜店、藤沢店、相模大野駅店、千葉駅前店、柏店、大宮西口そごう店、所沢駅店、水戸駅店、札幌店、新潟店、浜松店、名古屋駅西店、名古屋JRゲートタワー店、なんば店、あべのキューズモール店、アリオ八尾店、岡山駅前店、天神2号館、鹿児島中央駅店の全31店舗。