5年ぶりの日本一！九州のビックカメラで「福岡ソフトバンクホークス 日本一おめでとうセール」開催！

冷蔵庫、洗濯機、テレビなど指定商品で最大20％ポイント還元！

ビックカメラは、SMBC日本シリーズ2025で福岡ソフトバンクホークスが5年ぶりの日本一に輝いたことを記念して、九州地区のビックカメラ店舗で「福岡ソフトバンクホークス 日本一おめでとうセール」を10月31日から11月9日まで開催する。今回のセールでは、同社指定商品の購入で最大20％ポイントを還元する。指定商品のカテゴリとポイント率は、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、液晶ディスプレー、マウス、パソコン周辺機器、LED 電球、電池、電源タップが最大20％ポイント還元。エアコン、炊飯器、レンジ、掃除機、空気清浄機、ビューティー家電、シェーバー、電動歯ブラシ、LEDシーリング照明、パソコン本体、サウンドバー、ブルートゥーススピーカー、キーボード、ストライダー、スーツケースが最大15％ポイント還元。カメラ、交換レンズ、ビデオカメラ、アクションカメラ、イヤホン、ヘッドホン、スマートウォッチ、電動アシスト自転車、リカバリーウェア、おもちゃ、コンタクトレンズ、ワイン、スパークリングワインが最大13％ポイント還元。くすり、化粧品が最大8％ポイント還元。対象店舗は、九州地区のビックカメラ 天神1号館、天神2号館、アミュプラザくまもと店、鹿児島中央駅店となる。