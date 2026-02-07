冬の「冷え」をどう防ぐ？ 今すぐ試せる温活アイデアを紹介【特集まとめ】

布団そのものをあたためる

自分を“直接”あたためる

内側からあたためる

自分の足元だけをあたためる

必要な場所を必要なだけあたためる

【「温活」特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時季ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「温活」。1月15～28日の期間、パーソナル暖房で叶える冬の温活について紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。冬の夜、布団に入った瞬間の「ヒヤッ」。あの感覚、誰もが経験したことがあるはずです。足先が氷のように冷たくて、なかなか寝付けない。ようやく眠れたと思ったら、夜中に寒さで目が覚める。朝起きても「ぐっすり寝た」という感覚がない。「冬だから仕方ない」。そう諦めていませんか。でも実は、布団の冷たさは単なる不快感では済まないのです。入眠を妨げ、睡眠の質を著しく下げている。明日のパフォーマンスにも影響している。そんな研究結果があります。そこで、「布団そのものをあたためる」という方法を試してみませんか。電気敷毛布は、布団全体をあたためてくれます。全身が冷える人、布団に入った瞬間の「ヒヤッ」が特に苦手な人に向いています。蓄熱式の電気湯たんぽは、足元を集中的にあたためるタイプ。「足先だけが特に冷たい」という人、コードが邪魔になるのが嫌な人におすすめです。どちらも、今日から試せる身近な選択肢です。玄関のドアを開けると、リビングの空気がひんやりとしている。「ただいま」といいながら震え、急いでエアコンのスイッチを入れても、部屋があたたまるまで20分はかかる。厚手のパーカーを羽織ってソファに座るものの、体の芯は冷えたまま。「家なのに寒い」。これこそが冬のストレスです。でも、部屋があたたまるのを待つ必要はありません。自分を“直接”あたためる方法があります。「着る暖房」タイプなら、キッチンで家事をしながらも、洗濯物を取り込みながらも、ずっとあたたかい。動けなくなることもありません。例えば、夫は使わず、妻は使う、という使い分けができます。お互いが「ちょうどいい」と感じる温度を実現できます。エアコンの設定温度で揉めることもなくなります。厚着をしているのに、なぜか寒い。オフィスの暖房は効いているはずなのに、体の芯が冷えている感じがする。それ、「内臓冷え（体の中心部が冷えた状態）」かもしれません。外側をいくらあたためても、内側が冷えていたら体は「寒い」と感じます。そして午後になると、集中力が続かない。なんとなくダルい。眠い。この悪循環を断ち切る方法があります。それが、スープジャーです。あたたかいスープを飲むと、胃や腸が直接あたたまります。内臓の温度が上がると、全身の血流が改善する。脳への酸素供給もスムーズになって、午後の眠気や「なんとなくダルい」感覚が減ります。スープジャーは、朝作ったスープを昼まであたたかく保ってくれます。電子レンジは不要。1日50円程度のコストで、あたたかいスープが食べられます。「頭はのぼせるほど暑いのに、足元は氷のように冷たい」。オフィスで、よくある光景です。室温計は20℃を指しているのに、足先の感覚が鈍る。じっとしていると、足がかじかんでくる。「設定温度を上げてほしい」とはいいにくい。でも、この足の冷えが集中力を奪っているのも事実です。解決策は、意外とシンプル。自分の足元だけをあたためる。部屋全体ではなく、デスクの下を自分専用のあたたかい空間にしてしまうのです。部屋全体の温度を変えるのではなく、自分の足元だけをあたためる。これが、最もスマートな解決策です。デスク下にパネルヒーターやフットウォーマーを置く。自分の足元だけがあたたまって、隣の人には影響しません。「設定温度を上げて」と頼む必要もありません。「冬の朝、布団から出るのが億劫で仕方ない」「オフィスに着くと、足元だけが冷え切っている」「夜、寝室に入った瞬間の空気の冷たさに思わず身がすくむ」。そんなとき、どうしていますか。「エアコンの設定温度を上げる」。それが、これまでの常識でした。部屋全体をあたためれば、寒さは解決する。シンプルで、分かりやすい方法です。でも最近、違うアプローチを選ぶ人が増えています。部屋全体をあたためるのではなく、自分の周り半径30cmだけをあたためる。この方法なら、電気代は驚くほど安いのに、体感はそれ以上にあたたかい。そして、周りの人に迷惑もかけません。この冬、「パーソナル暖房」という選択肢を考えてみませんか。全体をあたためるのではなく、必要な場所を、必要なだけあたためる。この小さな発想転換が、冬の過ごし方を大きく変えてくれます。電気代を気にせず、周りに迷惑をかけず、自分だけの快適を作る。そんな冬の過ごし方を、一緒に探してみませんか。