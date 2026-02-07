花粉シーズン前に「捨てきれない不用品」の調査結果を発表

「花粉がついていそうで気になる」と感じる家の中の物、「衣類」が最多に

PRIMEは2月3日に、同社の運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」が、全国の花粉症を持つ成人男女500名を対象に実施した、「花粉シーズンと家の中の物」に関するアンケート調査を発表した。同調査は1月に行われている。調査対象者に、花粉シーズンになると「花粉がついていそうで気になる」と感じる家の中の物を尋ねたところ、「衣類」（22.16％）がもっとも多く、「カーテン」（19.22％）、「洗濯物」（18.84％）、「ベッド・布団・毛布などの寝具類」（13.26％）がそれに続いた。花粉シーズン前に「処分・手放したい」と思っている家の中の物を尋ねた質問では、「着なくなった衣類（アウター・帽子・マフラー・シャツなど）」（36.33％）が最多となり、以下「古いカーテン」（20.65％）、「ラグ・カーペット・マット類」（12.05％）、「使っていない布団・毛布」（11.09％）が続いている。花粉シーズン前に「処分・手放したい」と思う理由としては、「そもそもあまり使っていないから」（20.83％）がもっとも多く、「花粉がつきやすそうだから」（20.24％）、「掃除・洗濯が大変だから」（15.92％）、「衛生面が気になるから」（13.84％）がそれに続いた。また、「花粉症の症状を少しでも軽くしたいから」（9.82％）という回答も一定数寄せられている。花粉対策として、「物を減らすこと」は効果があると思うかを尋ねたところ、「とても効果があると思う」（11.6％）と「ある程度効果があると思う」（50.8％）を合わせた割合が62.4％を占めた。一方で、「あまり効果はないと思う」（18.8％）と「ないと思う」（3.6％）を合わせた割合は22.4％に留まっている。花粉シーズン前に、家の中で意識的にやっている対策を尋ねた質問では、「家に入る前に服をはたく」（26.43％）が最多となり、「こまめに掃除機をかける」（20.61％）、「空気清浄機を使う」（20.61％）、「玄関で上着を脱ぐ」（15.68％）がそれに続いた。なお、「布製品を減らす」は2.66％に留まっている。花粉対策のために「買い替えたい」「見直したい」と思っている生活用品としては、「カーテン（洗える・花粉対策タイプ）」（29.76％）がもっとも多く、「空気清浄機」（28.27％）、「ラグ・カーペット・マット類」（17.56％）がそれに続いた。花粉シーズン前に「家の中の物を見直すタイミング」は、いつが多いかを尋ねたところ、「花粉が飛び始めてから」（27.0％）が最多となり、以下「特に決まっていない」（20.2％）、「1～2月頃」（16.4％）が続いている。