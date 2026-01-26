オフィスの足元が寒い原因と最適な対策とは？ デスク下を一瞬であたためる方法

足元をあたためよう

室温20℃なのに、なぜ足元は寒いのか

「暖房を強くして」といえない理由

今までの寒さ対策、実は中途半端だった

「自分の足元だけ」をあたためるという選択

自分に合った方法を見つける

Lafuture パネルヒーターシリーズ

フットウォーマー巾着

我慢は美徳じゃない

秋葉けんた

編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。

【パーソナル暖房で叶える冬の温活・4】「頭はのぼせるほど暑いのに、足元は氷のように冷たい」。オフィスで、よくある光景です。室温計は20℃を指しているのに、足先の感覚が鈍る。じっとしていると、足がかじかんでくる。「設定温度を上げてほしい」とはいいにくい。でも、この足の冷えが集中力を奪っているのも事実です。解決策は、意外とシンプル。自分の足元だけをあたためる。部屋全体ではなく、デスクの下を自分専用のあたたかい空間にしてしまうのです。オフィスの室温計が20℃。「適温」のはずなのに、足元だけが冷たい。これ、物理の法則なのです。あたたかい空気は上に昇り、冷たい空気は下に沈みます。エアコンであたためられた空気は天井付近に溜まって、足元には冷気が這う。天井付近は25℃なのに、床付近は15℃。こんな温度差が生じていることはよくあります。座って仕事をしている人の顔はあたたかいのに、足元だけが凍えている。いわゆる「頭寒足熱」とは真逆の状態です。そして、足が冷えると集中力が落ちます。足先がかじかむ感覚は、意識を奪います。「寒い、寒い」と気になって、目の前の仕事に集中できない。体は防御反応として血管を収縮させるから、全身の血流が悪くなる。脳への酸素供給も低下して、思考力・判断力が鈍ります。14～15時ごろの強い眠気。「食後だから仕方ない」と思っていたけど、実は足元の冷えも関係しているかもしれません。でも、「暖房の設定温度を上げてほしい」とはいえません。自分は寒いけど、隣の席の人は「丁度いい」と思っているかもしれない。さらに隣の人は「暑い」と感じているかもしれない。全員に合わせた設定温度なんて、現実には存在しないのです。それに、電気代のことも気になります。会社の経費を使うことへの後ろめたさ。「自分1人のために」という遠慮。さらに、「これくらい我慢すべき」という暗黙のプレッシャー。声を上げることで「わがまま」と思われたくない。結局、多くの人が黙って我慢しています。足元の冷えに、これまでどう対処してきたでしょうか。オフィス用の厚手の靴下を用意する。デスクに着いたら履き替える。でも、すでに冷えた足は、厚手の靴下を履いてもなかなかあたたまりません。保温はできても、発熱はできないからです。それに、履き替える場所も気を遣います。ブランケットを膝にかけるのも定番です。膝から上はあたたかくなります。でも、足先には届かない。足先がかじかむ感覚は変わりません。それに、立ったり座ったりするたびにズレる。トイレに立つたび、会議室に移動するたびに、かけ直すのが地味にストレスです。勇気を出して設定温度を上げてもらう。でも、これは他の人への影響が大きすぎます。フロアが広ければその分電気代も跳ね上がります。また、代謝の高い社員から「暑い」とわれることがあるかもしれません。どれも決定打にはなりません。では、どうするか。部屋全体の温度を変えるのではなく、自分の足元だけをあたためる。これが、最もスマートな解決策です。デスク下にパネルヒーターやフットウォーマーを置く。自分の足元だけがあたたまって、隣の人には影響しません。「設定温度を上げて」と頼む必要もありません。電気代は月額240～1200円程度。セラミックファンヒーター（一般的な1500Wを毎日8時間使うと月額8000円前後）と比べると、かなり安くなります。電源を入れて数秒～数分であたたかくなります。「朝イチの足の冷え」にすぐ対応できます。そして、足には太い血管が通っているから、足元をあたためるだけであたたかい血液が全身を巡ります。体全体の体感温度が上がるのです。デスク下をあたためる方法には、2種類のタイプがあります。パネルヒーターは、デスクの下に立てかけて使う薄型タイプ。電源を入れると、じんわりとあたたかくなって足元を包み込むようにあたためます。「Lafuture パネルヒーターシリーズ」は、足を360度包み込み暖房効果が高い。デスクの下に置いても邪魔になりません。フットウォーマーは、デスクの下に敷くタイプ。足を入れるだけで、じんわりとあたたまります。サンコーの「フットウォーマー巾着」は、モバイルバッテリーで使えるUSB給電式。3段階の温度切り替えに対応します。どちらを選ぶかは、デスク下のスペースや予算で決めましょう。「寒さを我慢して仕事をする」ことに、メリットはありません。自分だけの快適な環境を、数百円の電気代で作る。それは決してワガママではなく、パフォーマンスを維持するための投資です。小さな工夫が、仕事の質を変えてくれます。（マイカ・秋葉けんた）