冬の快適革命！ 部屋全体よりも自分だけをあたためる新常識

秋葉けんた

編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。

【パーソナル暖房で叶える冬の温活・1】「冬の朝、布団から出るのが億劫で仕方ない」「オフィスに着くと、足元だけが冷え切っている」「夜、寝室に入った瞬間の空気の冷たさに思わず身がすくむ」。そんなとき、どうしていますか。「エアコンの設定温度を上げる」。それが、これまでの常識でした。部屋全体をあたためれば、寒さは解決する。シンプルで、分かりやすい方法です。でも最近、違うアプローチを選ぶ人が増えています。部屋全体をあたためるのではなく、自分の周り半径30cmだけをあたためる。この方法なら、電気代は驚くほど安いのに、体感はそれ以上にあたたかい。そして、周りの人に迷惑もかけません。この冬、「パーソナル暖房」という選択肢を考えてみませんか。リビングの温度計を見る。20℃。適温のはずです。でも、「なぜか寒い」「特に足元が冷たい」。厚手のセーターを着ているのに、「体の芯が冷えている感じがする」。これ、実は物理の法則なのです。あたたかい空気が上に昇り、冷たい空気が下に沈みます。エアコンであたためられた空気は天井付近に溜まって、床付近には冷気が這う。天井付近は25℃なのに、床付近は15℃。こんな温度差が生じていることも珍しくありません。「室温計は適温なのに、なぜか寒い」。その謎の答えは、こんなところにありました。それに、電気代も気になります。一般的なセラミックファンヒーター（1200W）を1日8時間使うと、電気代は約300円。1カ月で約9000円です。「もっとあたたかくしたいけど、光熱費が怖い」。このジレンマを、多くの人が抱えています。さらに、温度の好みは人それぞれ。オフィスの隣の席の人、リビングの家族。「自分は寒いけど、相手は暑がっている」。全体空調では、この個人差を埋められません。ここ数年、静かに広がっている方法があります。部屋全体をあたためるのではなく、自分の周りだけをあたためる。この「パーソナル暖房」という考え方です。例えば、電気毛布。消費電力はわずか30～50W程度。1時間当たりの電気代は約1～1.5円。ファンヒーターの約30分の1のコストで済みます。「え、そんなに安いの？」と驚くかもしれません。でも、それでいて体感は圧倒的にあたたかいのです。なぜか。空気をあたためるのではなく、体に直接熱を伝えるからです。「経済性」と「快適性」。この両立が、選ばれる理由です。この流れは、「温活」という言葉ともつながっています。単に部屋をあたためるのではなく、自分の体を冷やさず、適切にあたためる。個人の体温や血流に着目した、健康的なアプローチです。部屋全体を25℃にするより、体の芯をあたためる。エアコンで空気をあたためるより、布団をあたためる。この方が、実は理にかなっているのです。この冬、寒さに我慢していませんか。「これくらい我慢すべき」と思っていませんか。でも、我慢は美徳ではありません。快適な環境を作ることが、パフォーマンスを上げ、健康を保つことにつながります。全体をあたためるのではなく、必要な場所を、必要なだけあたためる。この小さな発想転換が、冬の過ごし方を大きく変えてくれます。電気代を気にせず、周りに迷惑をかけず、自分だけの快適を作る。そんな冬の過ごし方を、一緒に探してみませんか。（マイカ・秋葉けんた）