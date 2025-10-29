ビックカメラグループ、11月3日は「ゴジラの日」！関連玩具を購入すると限定「ゴジラホログラムステッカー」をプレゼント

ビックカメラグループの対象店舗での「ゴジラ」関連商品購入で

ビックカメラグループは11月3日から、対象店舗にて「ゴジラ」関連商品を1000円以上購入した人を対象に、ビックカメラグループ限定の「ゴジラホログラムステッカー」をプレゼントする。1会計あたり1枚で、なくなり次第終了。今回の、「ゴジラホログラムステッカー」プレゼントは、1954年11月3日に東宝の製作による特撮怪獣映画「ゴジラ」が公開されたことから、東宝が11月3日を「ゴジラの日」と制定したことにちなんで行われる。ステッカーは2種類で、ランダムでの配布となる。対象店舗は、「ビックカメラ」が20店舗（池袋本店、有楽町店、赤坂見附駅店、新宿西口店、新宿東口店、新宿東口駅前店、AKIBA、渋谷東口店、渋谷ハチ公口店、立川店、JR八王子駅店、ラゾーナ川崎店、藤沢店、柏店、札幌店、名古屋駅西店、名古屋JRゲートタワー店、なんば店、高槻阪急スクエア店、天神2号館）、「コジマ」が1店舗（コジマ×ビックカメラ イオンモール仙台上杉店）、「ソフマップ」が2店舗（AKIBA アミューズメント館、仙台駅前店）、「Air BicCamera」が2店舗（アクアシティお台場店、ダイバーシティ東京プラザ店）。