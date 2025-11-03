【セリア】このクオリティでハイコスパ！ 人感センサーライトからイヤホンまで「即カゴ行き」便利アイテム3選

セリアはEC未参入。オンラインでは買えないのでお店に行こう

セリアは「かわいい」「便利」が魅力！

【神アイテム】人感センサー付きLEDライト（ソーラー式）

SNSで話題沸騰！USB調光ライト

【コスパ最強】密閉型グロスカラーステレオイヤホン

密閉型ステレオイヤホン

セリアは「暮らしを支える掘り出し物」の宝庫

武田千冬

美容誌や女性ライフスタイル誌、コスメのクチコミメディアで10年以上の編集・ディレクター経験を経て、現在は美容やライフスタイル領域をメインに活動するフリーライターに。2025年春に第一子を出産し、妊娠・出産・子育てなど女性のライフステージに関連するカテゴリでも実体験をベースにコラムなどを執筆。

「100円でここまでできちゃうの!?」とSNSで話題沸騰のセリア。インテリア雑貨のイメージが強いですが、暮らしを変える家電・デジタル系アイテムも多数取り揃えています。今回は、夜道をパッと照らす人感センサーライトや、おしゃれで実用的なUSBライト、さらには普段使いにちょうどいいイヤホンまで、3つの掘り出し物を厳選。実際に使って「これは神アイテム！」と感じたリアルレビューも交えてご紹介します。100均といえば安さ重視、と思っている人もまだ多いかもしれません。しかし、セリアの家電・デジタルアイテムは“見た目よし、使って便利”の二刀流。白や木目調などインテリアになじむカラー展開も多く、家に置いても違和感ゼロなのが嬉しいポイントです。セリアはコスパの良さももちろんですが、「デザインと気配り」にも注目。思わず「これ本当に100円（税込110円、以下同じ）？」と二度見したくなる商品が次々に登場しています。今回はその中でも、暮らしをグンと快適にしてくれる3つの家電アイテムをご紹介します！まずは声を大にしておすすめしたいのが「人感センサー付きLEDライト」。著者の自宅は田舎なこともあり、夜になると家の周りは真っ暗……。しかも敷地が広いので、これまでは外灯もほとんどなく、不安を感じることもしばしばでした。そんなときセリアでこのライトを発見し、カーポートと玄関の間に設置！結果どうなったかというと、夜に帰宅したとき、パッと灯ってくれる安心感が半端ありません。子どもを抱っこしていて両手がふさがっていても、自動で光ってくれるから本当に助かります。しかも、ホームセンターで買えば数千円もする人感センサーライトが、セリアではワンコイン感覚でゲットできるという手軽さ。これには夫も「いい買い物したね」と太鼓判を押してくれました。子どもができてからは、夜道が明るいことのありがたみを実感。暗い廊下やクローゼットにも便利だし、「一家に数個あっていい」と思えるほどの名品です。これはまさに革命的アイテム！次に紹介したいのが「USB調光ライト」です。InstagramやYouTubeなどSNSで話題を集める便利アイテム。コンパクトサイズながら、光の強さを無段階に調整できるタイプもあって、これがとにかく便利。手元をふんわり照らして夜の読書にぴったりだし、PC作業中にはしっかり明るさを出して集中モードにもなります。お子さんがいらっしゃる方などは、子どもを寝かしつけた後にベッドサイドに置いてほんのり灯すのもおすすめです。やさしい光なので子どもを起こす心配もなく、「ちょっと手元だけ明るくしたい」ときにベストマッチ。最後に紹介するのは3.5mmステレオプラグ採用の「密閉型ステレオイヤホン」。素材違いのバリエーションもあり、それぞれカラー展開も豊富です。音質はもちろんハイエンドクラスには及びませんが、普段使いには文句なし。例えば子どもにYouTubeを見るときに使ってもらったりなど、ちょっとした使用にぴったりなんです。「なくしても100円で買い直せる」という安心感は子育て家庭にありがたすぎるポイント。バッグやポーチに常備しておけば、外出先でも大活躍します。コスパ最強の名にふさわしい一品！今回紹介した3つのアイテムは、どれも「100均の枠を超えてる！」と感じたものばかり。セリアは「おしゃれでかわいい」だけじゃなく、「本気で生活をラクにする」アイテムもいっぱい。しかも気軽に買えるから、ちょっと試してみたら想像以上にハマるかも!?次にセリアに行ったら、ぜひチェックしてみてください。見つけたら即カゴ行き、間違いなしです！