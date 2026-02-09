定年後のシニアが経理の「即戦力」に　活躍が広がる

シニア経理財務では、シニアスタッフがアウトソーシングとして

企業の経理業務を担当している

人材不足を助けるシニア経理人材

シニアスタッフによる業務イメージ

シニア経理財務は、シニアに特化した経理・財務分野の派遣事業および業務請負を行っており、同社には税理士事務所やスタートアップ企業から、アウトソーシングによるシニア経理人材に対して、即戦力として業務を任せたいという相談が寄せられているという。内閣府の調査によれば、60歳以上の約4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と答えており、物価高や将来不安を理由に、定年後も働き続けたいと考えるシニア層が広がっている。中小企業を中心に、人手不足が慢性化するとともに若手人材の採用や定着が難しい状況が続いていることもあり、企業の人材戦略は採用して育てる従来型から、すぐに活躍できる即戦力を活用する方向へと転換しつつある。そういった状況を受けて、長年の実務経験を持つシニア人材の存在が注目を集めている。単なる補助的な労働力ではなく、業務全体を理解して状況に応じた判断や改善提案まで担える存在として、シニア人材の経験値が改めて評価されつつある。シニア経理財務は、従来の派遣事業とは別に、シニア経理人材のアウトソーシングサービスを展開しており、現在は7名のシニアスタッフが在籍し、計9社の経理業務を同社専用オフィスで担当している。うち3名は複数社を掛け持ちし、1人で3社を同時に支えている人もいるとのこと。教育や育成に時間をかけることなく、ただちに業務への対応が可能になることが評価され、記帳代行を任せたい税理士事務所やスタートアップ企業からの相談が相次いでいる。シニア経理人材による業務は、記帳代行や試算表作成といった定型作業に留まらず、時には資金繰り管理や経営数値の整理といった、経営判断に関わる相談まで対応することもある。経営者の視点を理解した上で、実務に向き合える経験値が、継続的に業務を任せられる外注先としての信頼につながっているという。