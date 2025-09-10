日本最速の「Pokemon LEGENDS Z-A」体験会！ビックカメラ ラゾーナ川崎店で開催

「Pokemon LEGENDS Z-A」の発売記念イベントが

ビックカメラは9月13～23日に、「ポケットモンスター」最新ソフト「Pokemon LEGENDS Z-A」の発売を記念したイベント「Pokemon LEGENDS Z-A発売前イベント in ラゾーナ川崎プラザ＆ビックカメラ」を、ラゾーナ川崎プラザ（神奈川県川崎市）にて開催する。「Pokemon LEGENDS Z-A発売前イベント in ラゾーナ川崎プラザ＆ビックカメラ」では、「Pokemon LEGENDS Z-A」をいち早くプレイできる、日本最速の「Pokemon LEGENDS Z-A」体験会が、9月20～23日の各日10時30分～18時にビックカメラ ラゾーナ川崎店の特設会場にて行われる。事前抽選の当選者のみ参加が可能で、事前抽選への応募は公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」に設けられた特設ページの応募フォームにて9月12～13日の期間に受け付ける。なお、応募にあたってはビックポイント会員番号が必要となる。あわせて、9月13～23日の期間には、ラゾーナ川崎プラザの各所に「Pokemon LEGENDS Z-A」装飾が施され、ポケモンたちが登場する。また、チコリータ、ポカブ、ワニノコのバルーンのフォトスポットも設けられる。さらに、9月20～23日の10～18時には、ラゾーナ川崎プラザ1階のニンテンドーエリアをスタート地点に、施設内各所にあるメガシンカポケモンのスタンプを集めるスタンプラリーを、12時～12時30分・14時～14時30分・16時～16時30分には5階のLAZONA TERRACEにて、「Pokemon LEGENDS Z-A」の主人公とお揃いの服を着たピカチュウと記念撮影できる「ピカチュウグリーティング」を実施する。そのほか、9月23日10時30分からは、「Pokemon LEGENDS Z-A」に関するクイズが出題されるクイズ大会が、ラゾーナ川崎プラザのルーファ広場にて行われる。クイズ大会には、「Pokemon LEGENDS Z-A」の主人公とお揃いの服を着たピカチュウも登場する。