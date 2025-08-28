ビックカメラ、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のPOPUP SHOPを一部店舗で開催！

早川アキと天使の悪魔の描き下ろしイラストのアクスタやキャラバッジなど

ビックカメラグループは、9月19日から、描き下ろしイラストを使用した新規グッズ販売を行う「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』POPUP SHOP in ビックカメラ」を一部店舗で開催する。ビックカメラグループのインターネット通販サイトでは10月6日から受注を開始する。今回のPOPUPでは、早川アキと天使の悪魔の描き下ろしイラストのアクリルスタンドやキャラバッジなどのグッズを販売する。また、渋谷東口店では、映画公開日と同日の9月19日から開催し、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の映画と合わせて楽しむことができる。開催期間は、ビックカメラ 渋谷東口店が9月19日から10月5日まで。ビックカメラ 池袋本店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店、アニメガ×ソフマップ 仙台駅前店、天神 1号館、ソフマップ 川越店が11月7日から26年1月12日まで。インターネット通販サイトの受注期間は10月6日から26日まで。通販受注分は12月下旬以降、順次発送する。限定グッズのラインアップは、「アクリルスタンド（描き下ろし／全2種）」（各1980円）、「キャラバッジコレクション（描き下ろし／全8種／トレーディング商品）」（605円）、「アクリルキーホルダー（描き下ろし／全2種）」（各990円）、「ステッカーセット（3枚入り）（描き下ろし／全1種）」（1100円）、「アクリルイーゼルパネル（描き下ろし／全1種）」（2750円）、「クリアファイル（描き下ろし／全1種）」（550円）、「ポストカードセット（3枚入り）（描き下ろし／全1種）」（660円）、「トレーディングビッグクリアカード（場面写／全8種／トレーディング商品）」（550円）。購入者特典として、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』POPUP SHOP in ビックカメラ」関連グッズを3300円購入するごとに、ランダムでオリジナルクリアしおり（全3種）を1枚プレゼントする。