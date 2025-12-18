エディオンネットショップ 25年11月の人気商品ランキング　話題のゲームがトップに！

2025年11月の人気商品は？

【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。2025年11月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、11月13日発売のゲームソフト「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編（RL025J1）」でした。地理の勉強にもなると評判の「桃鉄」シリーズの最新タイトル「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編」はNintendo Switch向け第2弾で、東日本編、西日本編それぞれ前作を上回る物件駅数・物件数を収録！シリーズ最大ボリュームとなっています。2位には、25年2月発売のパナソニックの掃除機「MC-PJ24A-A」がランクイン。年末の大掃除に向け、スタンダードな紙パック式掃除機が人気を集めました。エディオンネットショップ価格1万2712円（12月18日現在）とかなり手頃な価格なので、スティックタイプの掃除機との併用にも最適です。4位にはハイセンスの32型ハイビジョン液晶テレビ「32A4N」、5位にはソニーの4Kチューナー内蔵4K液晶テレビ「KJ-43X75WL」が並び、テレビに対するニーズの二極化がうかがえます。一方、前月1位だった「AirPods Pro 3（MFHP4J／A）」は8位にダウンしました。美容関連では9位にパナソニックの「ヘアドライヤー ナノケア ホワイト EH-NA2K-W（EH-NA2K-W）」、10位にティファールの加熱超音波式加湿器「HD3040J0」がランクイン。このほか、7位にエプソンのインクジェット複合機「EW-456A」が入るなど、年末年始の足音が感じられる結果でした。1位：コナミ「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編」2位：パナソニック「MC-PJ24A-A」3位：パナソニック「NE-FL1C-W」4位：ハイセンス「32A4N」5位：ソニー「KJ-43X75WL」6位：アラジン「AEHG1000AE5G」7位：エプソン「EW-456A」8位：Apple「MFHP4J/A」9位：パナソニック「EH-NA2K-W」10位：ティファール「HD3040J0」