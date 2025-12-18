「Kアリーナ横浜」が観客動員数で「世界1位」に！記念して会員限定の特別内覧会を開催

Kアリーナ横浜

実際の音響設備を使用した特別な音響体験やバックヤードツアーなど

『Pollstar：2025 Year End Special Issue』に掲載された

世界のアリーナ観客動員数ランキング

Kアリーナ横浜のエントランス

Kアリーナ横浜の内観

Kアリーナマネジメントは12月15日に、同社が運営・管理する「Kアリーナ横浜」（神奈川県横浜市）が、アメリカの音楽業界誌『Pollstar』から発表された世界のアリーナランキングにおいて、2024年のランキングで1位だった米Madison Square Gardenを抜いて、観客動員数「世界1位」を獲得したことを発表した。Kアリーナ横浜が観客動員数・世界1位を獲得したのは、『Pollstar』が12月12日に発行した『Pollstar：2025 Year End Special Issue』のアリーナランキング。同ランキングは、2024年11月14日～2025年11月12日の約1年間のライブイベントへの観客動員数から集計された。今回の、観客動員数・世界1位獲得を記念して、Kアリーナ横浜の魅力を体験できる特別内覧会に、Kアリーナクラブ会員を招待する。特別内覧会では、実際の音響設備を使用した特別な音響体験から、Kアリーナマネジメント専属スタッフによるバックヤードツアーなどが行われ、会場内での写真撮影も可能となっている（一部エリアのみ）。ツアーの締めくくりには、特別内覧会限定の軽食とドリンクを用意する。開催日時は、2026年3月31日19～20時30分、および2026年4月27日19～20時30分を予定しており、参加申し込みは2026年1月13～31日の期間に受け付ける。なお、参加対象はKアリーナクラブの有料会員のみで、応募多数の場合は抽選となる。