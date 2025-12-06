大阪・心斎橋にエディオンが新店舗、免税専門店を12月12日にオープン

エディオン心斎橋東店の店舗外観イメージ

訪日外国人に人気の高い「日本酒店」も開設

店内イメージ

エディオンは12月12日に、同社としては3店舗目となる免税専門店「エディオン心斎橋東店」（大阪府大阪市）を新設オープンする。今回オープンするエディオン心斎橋東店は、国内モデルの腕時計をはじめ、フェイスケアやドライヤーといった美容家電、炊飯ジャー・ステンレスボトルといった調理家電、マッサージ機器といった健康家電、高音質のワイヤレスイヤホン、旅行の必需品であるモバイルバッテリーや携帯アクセサリーなど、多彩なアイテムを幅広く取り扱うインバウンド専門店。来店客に、商品を実際に見て、触って、納得してもらえるよう、ドライヤーやワイヤレスイヤホン、マッサージ機器、デジタルカメラといった人気の最新家電を中心に、多くの商品を体感できる展示を行う。あわせて、訪日外国人に人気の高い日本酒や地酒などを幅広く取り揃え、地域限定や季節限定のお酒などもラインアップするとともに、持ち帰りやすい300mLサイズも充実させる。また、世界的に人気のキャラクター商品やプラモデルなども豊富に用意するほか、日本の伝統を感じられる和雑貨、大阪ならではの雑貨といった、見ているだけで楽しい「日本の思い出を持ち帰る」アイテムを数多く展開していく。さらに、銀聯カードやWeChat Pay（微信支付）、Alipay（アリペイ／支付宝）をはじめとする、幅広い決済方法に対応する。また、パスポートリーダーの導入によって、スムーズな免税処理を可能にしている。そのほか、商品のバーコードをスキャンすると英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語などといった7言語で、製品情報を表示する多言語商品説明ツール「Payke」の導入、無料で利用できる公衆無線LANサービス「Edion Wi-Fi」の提供、RED（小紅書）・Weibo（微博）・WeChat（微信）・Facebook・Instagramといった、訪日外国人が日常的に利用する主要なSNSでの、クーポンやイベント、限定商品といった情報の、多言語での配信も行っていく。営業時間は11～22時。