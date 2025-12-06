2026年2月1日から550円！ パナソニックがエアコンのリサイクル料金を改定

リサイクル料金改定の内容

（1台当たり）

家庭用エアコンの処理コスト削減が可能に

パナソニックは、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に基づく、特定家庭用機器廃棄物の再商品化などに必要な行為に関する料金（リサイクル料金）を2026年2月1日に改定する。家庭用エアコン（パナソニック製、三洋電機製）のリサイクル料金を従来の990円から550円にする。同社は01年4月の家電リサイクル法施行以来、適正なリサイクル料金を設定して再商品化を進めてきた。中でも、家庭用エアコンはフロンの回収と適正な処理を行うことで、環境負荷の低減に努めている。今回、これまで継続して取り組んできた家庭用エアコンリサイクル時における処理工程を改善するとともに、開発を進めてきた独自の自動解体技術やフロン回収自動化技術が実用化に至ったことから、処理コストのさらなる削減が可能になり、家電リサイクル法第20条に基づいて家庭用エアコンのリサイクル料金改定が実現したという。