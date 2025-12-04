SwitchBotで始めるスマートホーム化！ 年末年始におすすめ簡単導入ガイド

SwitchBot ハブミニ

秋葉けんた

編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。

【SwitchBotで叶える未来の暮らし・1】年末年始は、来年に向けて住まいを見直し、生活をアップデートする絶好の機会です。その際に検討したいのが、「スマートホーム化」。SwitchBotなら、複雑な工事や設定なしに、家の機能を次のステップへ進化させることができます。そこで、今の生活を快適にするための製品選びを、段階的にご紹介します。スマートホーム化を考える際、まず理解しておきたいのが「ハブ」の存在です。SwitchBot ハブミニは、スマートホームの「脳」にあたります。このハブミニがあれば、複数のSwitchBot製品を一つのアプリで統一管理でき、スマートフォンから、家中のさまざまな機器を操作できるようになるのです。また、SwitchBotの機器がなくても多くの家電を操作できるようになるのも魅力です。それは、ハブミニが「家中の赤外線リモコンを一つに集約する」ハブ機能をもつからです。エアコン、テレビ、照明。従来なら複数のリモコンが必要でした。しかし、ハブミニなら、スマートフォンのアプリ一つで、これら全てを操作できます。使ってみると、「リモコンを探す手間がなくなった」「初期設定が簡単だった」というメリットを感じることができます。ECサイトのレビューでは高評価を獲得しており、特に「赤外線の強度が十分で、離れた場所からでもしっかり反応する」と高く評価されています。古い家電をスマート化する際の「必須アイテム」といえるでしょう。ハブミニとあわせて導入したいのが、温湿度を管理するセンサーです。SwitchBot 温湿度計 Proは、コンパクトながら高精度のセンサーを搭載しています。温度はマイナス20℃からプラス80℃までの範囲で高精度に測定でき、スマートフォンでリアルタイムに確認できます。冬の乾燥・結露対策や、夏の熱中症対策など、具体的な快適性管理に役立ちます。より高機能を求める場合は、SwitchBot CO2センサーという選択肢もあります。こちらはCO2濃度、温湿度、快適指数、天気予報、日時が一目で分かる多機能モデルです。冬は換気を怠りがちですが、CO2濃度が高いと表示されれば、自然と換気を促す行動につながります。風邪予防の観点からも、家族の健康管理に役立つツールといえるでしょう。さらに、CO2濃度が指定した範囲を超えたら換気扇やサーキュレーターが自動でオンになる、といったシーン設定も可能です。スマートフォンがない場面でもSwitchBotを使うなら、SwitchBot リモートボタンが便利です。ボタン一つで家電を操作できるため、高齢の家族がいる家庭や、スマートフォンを持ち歩かない場面で重宝します。例えば朝、ボタンを押すだけでカーテンが開き、照明がつくというシーン設定も可能です。スマートホームの次のステップは、「家を見守る」ということです。年末年始は親戚の来訪などで人の出入りが多い時期です。また、長期間外出することもあります。そんな時に活躍するのが、SwitchBot スマートロック Proです。スマートロック Proは、玄関の鍵を遠隔でコントロールできます。外出先からスマートフォンで施錠・解錠ができるため、「鍵をかけ忘れたかも？」という不安がなくなります。また、年末年始に親戚が訪問する際も、鍵を渡すことなく一時的に遠隔で解錠してあげるなど、スマートな対応が可能です。加えて、SwitchBot 屋外カメラがあれば、玄関に誰がきたのかを確認できます。仕事中や外出時に「誰がいつ訪問したか」ことをリアルタイムで知ることができるため、訪問者や宅配便の対応を逃さず、人の出入りを確実に把握できます。スマートホーム化の最終ステップは、「日常の家事をもっと楽にする」ことです。SwitchBot ロボット掃除機 K11＋を導入すると、毎日の床掃除が自動化されます。特にペットや子どもがいる家庭では、食べカスやゴミの掃除に時間が取られます。ロボット掃除機があれば、何も考えなくても自動で床掃除が完了します。その時間を、子どもとの会話や趣味の時間に充てられます。静音性も魅力です。特に静音設計のK11＋は、在宅ワーク中や赤ちゃんが寝ている部屋でも、会話を邪魔しない静かさで、気にせず使えるのがメリットです。吸引力も高く、カーペットの奥のゴミもしっかり吸い取り、ペットの毛や髪の毛もブラシに絡みにくい設計になっています。ただし、床に出ているコード類や衣類には対応できないため、掃除前にある程度の片付けが必要です。生活をより快適にするならSwitchBot スマートカーテン 3も、おすすめ。設定した時刻に自動でカーテンが開き、自然な光で目覚める。これは、冬の暗さで目覚めにくい時期に、特に重要です。満充電で最大8カ月使用できるため、頻繁な充電の手間がありません。別売りのソーラーパネルを併用すれば、ほぼ充電不要で使い続けられます。今ある家電をスマート化するには、SwitchBot プラグミニを使いましょう。プラグミニは、「電源のオン／オフ」を自動化することができます。例えば、「7時になると加湿器が自動でオン、23時に自動でオフ」といった設定をすれば、今ある加湿器をスマート化できるのです。ただし、プラグミニはあくまで電源のオン／オフをコントロールする製品であるため、「物理的なスイッチで電源を入れるタイプの家電」には最適ですが、タッチパネル式などで電源をONにする際に追加の操作が必要な家電には対応できないので注意が必要です。年末年始は、「新年の自分はどんな生活を送りたいか」という問いに向き合う絶好の機会です。朝、気持ちよく目覚めるのか。家族との時間を最優先するのか。スマートホーム化は、こうした問いに対する最も現実的な答えの一つになり得ます。とはいえ、いきなり全てをそろえる必要はありません。まずは「ハブミニと温湿度計」で家の状態を可視化し、次に「セキュリティー」、そして「家電の自動化」へという段階的な導入が、最もスムーズで成功しやすい流れです。この年末から、SwitchBotで「新しい、ゆとりのある生活」を始めてみませんか。（マイカ・秋葉けんた）