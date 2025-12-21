最大年1.50％で新生活を応援！ みんなの銀行で特別金利キャンペーン開始

期間中にはじめてみんなの銀行口座を開設すると

期間限定で特別金利が適用されるキャンペーンが開催中

適用期間は口座開設日から4カ月間

みんなの銀行は12月15日～2026年4月30日の期間、新たに同行の口座を開設した人を対象にした「新生活を応援！特別金利キャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中にはじめてみんなの銀行で口座を開設すると、口座開設日から4カ月間にわたって貯蓄預金（SavingおよびBox）の残高100万円を上限に最大年1.50％（税引後1.195％）の、特別金利が適用される。みんなの銀行では、普通預金の口座開設すると同時に貯蓄預金口座も開設される。貯蓄預金口座には、自動で開設される口座「Saving」と後から作成するバーチャル口座「Box」があり、今回のキャンペーン対象となる残高、および適用金利は両方が対象に含まれる。なお、貯蓄預金は定期預金と異なり、お金の出し入れが自由で満期はない。また、「Box」は将来の目標に必要なお金や今月支払いに必要なお金などを、目的に応じて他のお金と分けて管理できる口座として使える。同キャンペーンによって、貯蓄預金に適用される特別金利は、プレミアム会員（月額600円、初回申し込みから6カ月間は無料で利用可）が年1.50％（税引後年1.195％）、プレミアム会員以外は年1.30％（税引後年1.035％）。