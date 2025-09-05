TVアニメ「弱虫ペダル LIMIT BREAK」ファンはビックカメラの4店舗に！グッズ販売イベント

テレビアニメ「弱虫ペダル LIMIT BREAK」の

ビックカメラは9月12～29日の期間、「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』グッズフェアinビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）、千葉駅前店（千葉県千葉市）、名古屋駅西店（愛知県名古屋市）、あべのキューズモール店（大阪府大阪市）にて開催する。あわせて同期間には、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」「コジマネット」「アキバ☆ソフマップ」でも受注を受け付ける（通販受注分は12月下旬以降に順次発送）。今回開催される「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』グッズフェアinビックカメラグループ」では、総北高校から「小野田坂道」「今泉俊輔」「鏑木一差」、箱根学園から「真波山岳」「黒田雪成」の計5キャラクターによる、スチームパンク衣装を着用した等身大パネル展示や、描き下ろし絵を使用した新規グッズの販売が行われる。限定グッズのラインアップは以下の通り。○アクリルスタンド（描き下ろし／全5種、それぞれ1650円）○ランダム缶バッジ（描き下ろし／全5種／ランダム商品、550円）○ランダムアクリルキーホルダー（描き下ろし／全5種／ランダム商品、715円）○メタリックポスター（描き下ろし／全5種、それぞれ880円）○PUコンパクトミラー（描き下ろし／全2種、それぞれ1760円）○フェイスタオル（描き下ろし／全5種、それぞれ1650円）○ランダムダイカットステッカー（描き下ろし／全5種／ランダム商品、550円）○メタルハンドルサーモボトル（描き下ろし／全1種、5940円）○コルクコースター（描き下ろし／全5種、それぞれ880円）○アクリルカラビナ（描き下ろし／全5種、それぞれ990円）○トートバッグ（描き下ろし／全1種、2750円）そのほか購入者特典として、同フェアにて関連グッズを3000円購入ごとに、ブロマイド（全5種）がランダムで1枚もらえる（絵柄の選択は不可、なくなり次第終了）。なお、オンラインショップでの購入分は特典対象外となるが、「アキバ☆ソフマップ」では特典配布対象の記載があるもののみ特典が付与される。