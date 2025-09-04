ヤマダデンキ、「ラーメンフェスタ 2025秋」を栃木・群馬・茨城・埼玉の4店舗で開催

全国各地の有名ラーメン店が集結するイベントが、

ヤマダデンキは、10月3日から開催される「北関東ラーメンフェスタ 2025秋」および「埼玉ラーメンフェスタ 2025」に運営協力する。「ラーメンフェスタ 2025秋」は、ラーメンデータバンク内のラーメンフェスタ実行委員会事務局が主催するイベントで、今回は栃木、群馬、茨城、埼玉の4会場で開催され、全国各地の有名ラーメン店が集結して個性豊かなラーメンを堪能できる。「北関東ラーメンフェスタ 2025秋」は、栃木会場となるヤマダデンキ「家電住まいる館 駒生店」（栃木県宇都宮市）駐車場内特設会場で10月3～5日の10時30分～19時（10月3日は12時から、10月5日は18時まで）、群馬会場となるヤマダデンキ「LABI1 LIFE SELECT 高崎」（群馬県高崎市）LABIガーデンで10月10日～13日の10時30分～19時（10月10日は12時から、10月13日は18時まで）、茨城会場となるヤマダデンキ「Tecc Land New日立店」（茨城県日立市）特設会場で10月31日～11月3日の10時30分～19時（10月31日は12時から、11月3日は18時まで）に開催される。群馬会場では、焼き餃子協会代表理事である小野寺力さんとタッグを組み「餃子フェス」も同時開催され、ラーメンと餃子、それぞれの魅力を同時に楽しめる。また、群馬県出身のアーティストである玉城ちはるさんらによるステージMCやダンスパフォーマンスといった、イベントも予定している。「埼玉ラーメンフェスタ 2025」は、ヤマダデンキ「Tecc LIFE SELECT 春日部本店」（埼玉県春日部市）特設会場にて、10月24～26日の10時30分～19時（10月24日は12時から、10月26日は18時まで）に開催される。前売り券は「セブン-イレブン」にて販売中で、今後は開催店舗での販売も予定している。また、当日券は会場入り口のチケット売り場にて購入できる（イベント会場への入場および観覧は無料）。