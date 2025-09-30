ビックカメラ、TVアニメ「推しの子」の限定グッズを池袋・新宿・大宮で先行販売中！

トレーディングアクスタなど全8アイテム

ビックカメラは、9月26日から10月13日まで、いらすとやコラボイラストを使用したグッズを販売するTVアニメ「推しの子」ビックカメラグループ先行販売フェアを池袋本店、新宿西口店、大宮西口そごう店の3店舗で開催する。ジャンプフェスタの事後物販だけでなく新規グッズも登場。また、ビックカメラグループのインターネット通販サイトでも同日から受注開始している。今回のフェアで先行販売するのは、「トレーディングアクリルスタンド（描き起こし／全8種／トレーディング商品）」（1210円）、「トレーディングメタリック缶バッジ（描き起こし／全8種／トレーディング商品」（550円）、「ダイカットステッカーセット（描き起こし／全1種）」（990円）、「トレーディングSNSクリアカード（描き起こし／全8種／トレーディング商品）」（330円）、「トレーディングアクリルキーホルダー（描き起こし／全8種／トレーディング商品）」（990円）、「エコバッグ（描き起こし／全2種）」（各2200円）、「【受注生産】ビッグアクリルスタンド（描き起こし／全7種）」（各2750円）、「【受注生産】ダイカットクッション（描き起こし／全7種）」（各2200 円）の全8アイテム。購入者特典として、TVアニメ「推しの子」ビックカメラグループ先行販売フェア関連グッズを2000円購入するごとに、ランダムでフォトカード（全8種）1枚をプレゼントする。