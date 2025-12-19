静岡・伊東市の「やすらぎの里」で年末年始の「食べすぎ」「不規則な生活」をリセット

「やすらぎの里」の本館

初回料5500円が無料に、リピート客には5000円分のクーポン

断食中の朝食（スムージー）イメージ

養生食も選べる

断食リトリート施設「やすらぎの里」（静岡県伊東市）は2026年1月4～31日の期間、新年限定リトリートキャンペーン「心身をととのえる『新年リセット・キャンペーン』」を開催する。同キャンペーンは単なるダイエットではなく、冬の体調管理に不可欠な「胃腸を休ませる時間（内臓休息）」に着目し、年末年始の暴飲暴食や寒さで負担がかかった体を、内側からいたわる滞在を提案していく。滞在中は、消化に負担のかかる食事を一定期間控えることによって、胃腸を休ませる時間を設ける。回復期には体にやさしい養生食を提供して、食生活を見直すきっかけをつくる。あわせて、天然温泉やお腹まわりをやさしく温めるケアを通じて、冷えや緊張をゆるめる時間を大切にしており、体を内側からいたわる感覚を味わえる。さらに、スマートフォンや日常の役割から離れて、伊豆高原の自然に囲まれた静かな環境での滞在で、心身を落ち着かせる時間を確保する。また、睡眠や生活リズムを見直すきっかけにもなる。なお、新年の特別な取り組みとして、2026年1月4～31日の期間の滞在では、同施設をはじめて利用する人は通常必要な初回料5500円を無料にする。リピーターには、アロマケアやリラクゼーションケアといった滞在中のケアに使える、5000円分のクーポンが提供される。