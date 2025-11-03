高級香水をワンプッシュ「150円」から楽しめる体験型ショップ、東京・池袋に初上陸！

外観

池袋ビューティフルフローラ24は、「いつでも気軽に“香りを買う”」をコンセプトに、手頃な価格で高級香水を着けられ、その日の気分で気軽にサクッと香りを纏える、そんな楽しい体験ができるフレグランスショップを、11月4日、東京・池袋にオープンする。体験型フレグランスショップでは、店内にワンプッシュ自動香水噴射機を設置するほか、管理栄養士によって商品開発・監修されたスムージーをはじめ、ファスティング食品やカレー＆スープ、さつまいも、干し芋など腸内フローラを意識した食品類を多数ラインアップする。ワンプッシュ香水噴射機の最大の特徴は、1回使用分だけ香水を噴射することができるという点。しかも、ワンプッシュ150円からと手頃な価格で高級香水をつけることが可能。これまでは、大容量の香水を数万円かけて購入し、長い期間同じ香水をつけなければいけなかったのが、わずか150円で複数種類の香水を楽しむことができる。また、「試してからお気に入りを買う」という新しい購入スタイルを実現している。例えば、「その日の気分で香りを楽しみたい」「デート前の身だしなみ」「運動、仕事後に体臭が気になる時」「気分を一新リフレッシュしたい時」「気になるブランドの香水を試したい時」など、その日の気分やシーンに合わせて香水を使い分けることができる。また、管理栄養士が商品開発・監修したスムージー＆スープを販売し、美味しく、楽しいファスティングをサポートする。ファスティングとは、一定期間食べ物をとらないことで消化活動を休ませ、カラダを一旦リセットする注目の健康法。プチ断食といわれ、内臓を休ませてデトックス効果を高めることで、美容や健康面でたくさんのメリットがあり、昨今注目されている。さらに、店舗内自動販売機ではスパイスカレーも販売する。スパイス、野菜、果物をふんだんに使うことで、塩、砂糖、でん粉などを減らせ、健康的なレシピとなっている。カロリーを削減することができるため、ダイエット中の人でも楽しみながら食べることができる。また、ターメリックなどのスパイスは代謝を上げるためにも働いてくれる。代謝を上げておくことで、1日を通して消費エネルギーを増やすことにもつながり、太りにくい体づくりや巡りの良い、むくみ知らずの身体に近づけるという。カレーを食べることによって、スパイスで胃腸の働きを刺激し、身体を温め、免疫力を上げ、さらには抗酸化作用や抗炎症作用の働きにも期待できる。食物繊維が豊富な根菜類や野菜をとることで、腸内環境を整え、便秘対策やデトックス効果も得られる。また、胃腸の働きを良くし、内臓を綺麗に保つこと、代謝向上によって巡りを良くすることで、体の内側から綺麗になりやすく、美肌につながるといわれている。