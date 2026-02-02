応援広告申込サイト「StellaAD」、グランドオープンにあわせて対応エリアを拡大

「StellaAD」トップページ

サイトデザインとUIを刷新

サンケイアイは1月30日に、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD（ステラアド）」をグランドオープンした。グランドオープンにあわせて、対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施している。「StellaAD」は、ファンが推しを応援するために駅広告や街頭ビジョン、新聞折込広告といった多様な広告枠を利用できる応援広告申込サービス。2025年9月1日のプレオープン以降、多くの反響を受けて対応エリアを日本全国、さらには海外へと順次拡大してきた。今回のグランドオープンでは、より多くの人に安心して利用してもらえるよう、サイトデザインとUI（ユーザーインターフェース）を刷新し、はじめて応援広告に挑戦する人でもわかりやすく、スムーズに申し込めるよう構成を進化させている。今後は、誕生日（センイル広告）のお祝いをはじめ、デビュー記念日、ライブ開催記念、日々の応援といった、さまざまな「推し活」シーンに対応可能な広告メニュー拡充を予定する。