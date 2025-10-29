香水ブランドFataliteから新たな香り「窒息する薔薇」を発売

「ファタリテ オードパルファン 窒息する薔薇」の

パッケージ（左）と外箱

栄華を極め、愛と快楽に放蕩するような香り

Fataliteのラインアップ

ルズは10月31日に、オリジナル香水ブランド「Fatalite（ファタリテ）」から、新たな香り「ファタリテ オードパルファン 窒息する薔薇」を発売する。50mL入りで、価格は1万3200円。今回、発売される「ファタリテ オードパルファン 窒息する薔薇」は、「栄華を極め、愛と快楽に放蕩するような香り」で、ローズやジャスミン、アイアンなどが特徴的に香る。朝露を弾く若い肌を思わせるグリーンノートから、息苦しい程に綻ぶローズやバイオレットへの移り変わりが、美しくボーダレスに成長する姿を写し出す。快楽に耽るようなアイリスが次第にアイアンで染まってゆき、自分という存在を自身だけでなく愛する人の肌にも深く刻みつける。トップノートはリーフグリーン、フルーティノート、クローブ、サフラン、メタリックアコード、ミドルノートはローズ、ゼラニウム、ジャスミン、バイオレット、アイアン、ラストノートはパチョリ、ホワイトムスク、グアイアックウッド、イリス。