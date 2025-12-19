世代を熱くした「ビー・バップ・ハイスクール」の映画公開40周年の純金カード

「ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード」が

BICO・GHIは12月12日に、同社の展開する「金きゃらじゃぱん」から、映画公開40周年を記念して「ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード」を発売する。ラインアップは、「ビー・バップ・ハイスクール（1985）純金カード」「ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎哀歌 純金カード」「ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎完結篇 純金カード」の3種類。いずれも200枚限定で、価格は5万円。「ビー・バップ・ハイスクール」は、1985年に公開されて当時の若者たちを熱狂させた伝説の不良映画。映画・コミック・音楽とメディアを横断してブームを巻き起こし、昭和の青春を象徴する金字塔として今なお語り継がれている。「ビー・バップ・ハイスクール（1985）純金カード」は、1985年の映画公開当時のポスタービジュアルを純金で再現した。「ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎哀歌 純金カード」は、シリーズ屈指の人気作「高校与太郎哀歌」のポスターデザインを採用している。「ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎完結篇 純金カード」は、シリーズのクライマックスを飾る「高校与太郎完結篇」のポスタービジュアルを純金カード化した。