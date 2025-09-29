九州のビックカメラで「福岡ソフトバンクホークス パ・リーグ優勝おめでとうセール」開催！

福岡ソフトバンクホークス パーソル パ・リーグ優勝おめでとうセール

テレビや冷蔵庫など最大20％ポイント還元

ビックカメラは、福岡ソフトバンクホークスがペナントレースで2年連続の優勝を達成したことを記念し、9月28日から10月10日まで、九州の対象店舗で「福岡ソフトバンクホークス パーソル パ・リーグ優勝おめでとうセール」を開催する。今回のセールでは、同社指定商品の購入で最大20％ポイントを還元する。指定商品のカテゴリとポイント率は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、LED電球、電池、電源タップ、パソコン周辺機器が最大20％ポイント還元。エアコン、空気清浄機、パソコン本体、サウンドバー、ブルートゥーススピーカー、炊飯器、レンジ、掃除機、ビューティー家電、電動歯ブラシ、LEDシーリング照明、スーツケース、ストライダーが最大15％ポイント還元。カメラ、ビデオカメラ、ウェアラブルカメラ、交換レンズ、イヤホン、ヘッドホン、スマートウォッチ、電動アシスト自転車、おもちゃ、コンタクトレンズ、ワイン、スパークリングワインが最大13％ポイント還元。くすり、化粧品が最大8％ポイント還元。対象店舗は、天神1号館、天神2号館、アミュプラザくまもと店、鹿児島中央駅店となる。