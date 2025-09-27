コジマ、宮城県内4店舗でミニ四駆「ブラストアロー ベガルタ仙台 ver.」の販売を開始

ブラストアロー ベガルタ仙台ver.

実車風ボディーにベガルタ仙台チームロゴを加えたオリジナルデザイン

「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」のイメージポスター

コジマは10月4日から、ベガルタ仙台のオリジナルミニ四駆・第4弾となる「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」を、宮城県内のコジマ×ビックカメラ イオンモール新利府北館店、コジマ×ビックカメラ泉中央店、コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店、コジマ×ビックカメラ多賀城店にて販売する。価格は2200円で、購入は1人2台まで。今回、販売される「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」は、駆動効率と組み立てやすさに優れた実車風ボディーを採用するタミヤのミニ四駆「ブラストアロー」をベースに、ベガルタ仙台のチームロゴとコジマ70周年記念ロゴを加えたオリジナルパッケージとステッカーが付属する特別バージョン。同モデルはベガルタ仙台がデザインを監修し、前述の宮城県内にあるコジマ4店舗と、ベガルタ仙台のグッズを取り扱う「カーサベガルタ」（サッカーショップ KAMO 仙台パルコ店内）のみで販売され、コジマ店舗では800台の数量限定販売となる。さらに10月4日11時30分～15時には、「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」の販売開始を記念して、同日にベガルタ仙台のホームゲームが行われるユアテックスタジアム仙台（宮城県仙台市）の北エントランス特設会場にて、ミニ四駆サーキットを設置した走行体験会と、ミニ四駆組み立て教室を開催する。同イベントでは、ミニ四駆初心者の子どもでもマシンを完成させ、走らせる喜びを体感できるよう、コジマのスタッフによる丁寧なサポートが行われる。走行体験会の参加は無料（無料の貸し出しミニ四駆あり）で、組み立て教室は会場で「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」を購入した人のみ参加が可能。組み立て教室への参加は先着順で、11時30分～12時50分、13～14時30分の2回開催される（無料の貸し出し工具あり）。なお、同イベント会場にて「ブラストアロー ベガルタ仙台ver.」を購入すると、コジマオリジナル缶バッジ（全3種）がランダムで1つもらえる。