ビックカメラ、新宿西口店で「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の発売記念イベント！

「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の

発売記念イベントがビックカメラ新宿西口店にて開催

開発メンバーや出演声優の直筆サイン入りポスターの抽選会も

ビックカメラは9月30日18～19時（予定）に、スクウェア・エニックスのNintendo Switch 2／Switch、PlayStation 5／PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam（PC）用ゲームソフト「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の発売記念イベントを、ビックカメラ新宿西口店（東京都新宿区）3階の特設会場にて開催する。「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の発売日に開催される同イベントでは、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の開発メンバーである、ディレクターの前廣和豊さん、アートディレクターの皆川裕史さん、プロデューサーの松澤祥一さんが来場し、発売日を盛り上げる。当日は、出演声優や開発メンバーの直筆サインが入った非売品ポスターの抽選を、ビックカメラ新宿西口店の開店時から受け付ける。受け付け時に渡されるノベルティ引換券番号にて抽選が行われ、イベント会場にて引き換えにて当選発表が行われる。当選者は5名で、ポスターにはラムザ・ベオルブ役の立花慎之介さん、オヴェリア・アトカーシャ役の潘めぐみさん、オーラン・デュライ役の前野智昭さん、および前廣和豊さん、皆川裕史さん、松澤祥一さんのサインが入っている。あわせて、当日来場する前廣さん、皆川さん、松澤さんから、イベント参加者に限定ステッカーを直接手渡す、ノベルティお渡し会も行われる。お渡し会への参加には、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」または同作品のアクリルスタンドを購入する必要がある。なお、購入商品には開発メンバーからその場でサインをしてもらえる（ビックカメラグループで購入したことが証明できる商品、またはその場で購入した商品のみ）。