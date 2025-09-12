GigaCrysta10周年記念！ 「東京ゲームショウ」で最新モニター展示

「東京ゲームショウ2025」に

アイ・オー・データ機器は、9月25～28日の期間に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「東京ゲームショウ2025」に、ブース出展する。同社のブースでは、「GigaCrysta（ギガクリスタ）」10周年イヤーの締めくくりにふさわしい、最新のゲーミングディスプレーを展示するとともに、日本メーカーである「GigaCrysta」ブランドのこだわりや、新たな体験の提供も行う。展示されるのは、Mini LEDや有機ELといったトレンドモデルをはじめ、前年に引き続き新モデルを披露し、どこよりも早く体験できるようにする。また、現在開発中のモデルも参考出展として初展示するなど、次世代「GigaCrysta」の体験が可能になっている。あわせて、ゲーミングディスプレーの魅力を存分に体験できる試遊ゲームタイトルとして、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエストI＆II」と「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の先行体験が可能なほか、アイ・オー・データ機器のブースで試遊した人にのみ贈られる「ドラゴンクエストI＆II」「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」と、「GigaCrysta」コラボステッカーも用意する。さらに、「GigaCrysta」の開発者が「東京ゲームショウ」のスタッフとして参加するため、「GigaCrysta」を手がけるエンジニアと直接話せる。また、リモコン、サポート、保証といった、「GigaCrysta」が長年愛されてきたこだわりポイントを紹介するとともに、石川県金沢市のメーカーとして地元・能登の復興を支援するプロジェクトを公開するほか、会場限定で実物もお披露目する。なお、アイ・オー・データ機器のブースを訪れると、もれなくブース限定のノベルティがもらえる。また、会場で「GigaCrystaを使っています」とスタッフに伝えるともらえる、特別なノベルティも用意している（ノベルティはどちらも数量限定）。そのほか、アークシステムワークスのブースにおいて試遊でもらえる各種ノベルティを、アイ・オー・データ機器のブースに持参すると、もれなく限定の「GGST SDキャラコースター」と「ギガクリシアステッカー」（どちらも数量限定）がもらえる。