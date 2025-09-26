ビックカメラ、「葬送のフリーレン」の先行販売フェアを開催中！

ビックカメラグループは9月23日～10月5日の期間、大川ぶくぶさんとのコラボによって描き起こした絵を使用した新規グッズを販売する、「葬送のフリーレン ビックカメラグループ先行販売フェア」を、ビックカメラ池袋本店、新宿西口店、あべのキューズモール店、アニメガ×ソフマップ AKIBA アミューズメント館、仙台駅前店、なんば店の計6店舗で開催している。
○アクリルスタンド（描き起こし／全8種、それぞれ1210円）
○トレーディングメタリック缶バッジ（描き起こし／全8種／トレーディング商品、550円）
○トレーディングラバーキーホルダー（描き起こし／全8種／トレーディング商品、990円）
○ダイカットステッカーセット（描き起こし／全1種、880円）
○エコバッグ（描き起こし／全1種、2200円）
○ロングTシャツ（描き起こし／全2種、それぞれ8800円）
○【受注生産】ジャンボブランケット（描き起こし／全1種、20350円）
○【受注生産】ダイカットクッション（描き起こし／全8種、それぞれ2200円）
○【受注生産】ビッグアクリルスタンド（描き起こし／全8種、それぞれ2750円）
これらのグッズは、同フェアと同じ期間にビックカメラグループの公式オンラインショップ（ビックカメラ・ドットコム、コジマネット、アキバ☆ソフマップ）でも受注を受け付けている。オンラインショップでの受注分は、2026年1月下旬以降の発送となる。
さらに、同フェア関連グッズを2000円購入するごとに、フォトカード（全8種）1枚がランダムでもらえる（絵柄の選択は不可。「ビックカメラ・ドットコム」と「コジマネット」は配布対象外、「アキバ☆ソフマップ」は特典配布対象の記載がある商品のみ）。
