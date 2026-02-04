「SNOW MIKU 2026」とカプセルトイ専門店「＃C-pla」がコラボ！

「雪ミク」コラボキャンペーンが

トーシンは2月4日～3月31日の期間、「雪ミク（初音ミク）」フェスティバル「SNOW MIKU 2026」とのコラボによる、2026年デザイン「SNOW MIKU」限定商品の先行発売や、「雪ミク」のデザインをあしらったノベルティ配布などを、同社の運営するカプセルトイ専門店「＃C-pla」の、北海道店舗限定で実施する。「SNOW MIKU 2026」は、「初音ミク」を企画・開発したクリプトン・フューチャー・メディアが北海道札幌市にあることから、2010年より毎年北海道で開催されている、「雪ミク」が北海道を応援するフェスティバル。2026年のテーマは「しあわせパティスリー」で、北海道のスイーツと「雪ミク」らしさが詰まった、かわいらしいデザインとなった。トーシンは北海道帯広市に本社を置いており、同じく北海道を応援する企業として毎年「SNOW MIKU」とコラボレーションした企画を開催している。「＃C-pla」の北海道店舗限定で開催されるコラボキャンペーンでは、限定商品として「＃C-pla限定 SNOW MIKU 2026ラバーキーチェーン」（1回400円、全6種）を先行発売する。さらに、対象商品を4個購入（空カプセルを「＃C-pla」スタッフに提示）すると、「SNOW MIKUオリジナルホログラムステッカー」がもらえる。なお、ステッカーの配布は無人店舗、半無人店舗では行われない。あわせて、期間中は「ミクナビ」アプリを使ってチェックポイントにチェックインする、デジタルスタンプラリーも開催され、札幌狸小路商店街内の「＃C-pla」対象店舗（＃C-pla＋ 狸小路2丁目店、＃C-pla 狸小路4丁目店、＃C-pla 狸小路5丁目北店）でチェックインすると、イベントを楽しめる。