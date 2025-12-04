ハート型のワイヤレスイヤホンがPRO仕様に！汐れいらさんともタイアップ！SNSキャンペーン参加で新製品が当たる！

ハート型のワイヤレスイヤホンがパワーアップして登場

見た目だけじゃない ノイキャンや低遅延モードなど各機能を追加

HeartBuds Pro

紺野彩夏さん着用

（カラーはRed）

河村ここあさん着用

（カラーはPink）

汐れいらさんともタイアップ

SNSキャンペーンに参加で新製品が当たる！

ソフトバンクとSB C＆Sは12月12日以降に、ハート型の完全ワイヤレスイヤホン「HeartBuds Pro」を全国の生活雑貨専門店ロフトで順次発売する。カラーは、レッドとピンクの2色展開で、価格はオープン。新製品は「可愛いワタシでいたい」をキーメッセージにアクセサリー感覚で身につけるハート型のワイヤレスイヤホン。ハート型のデザインが大きな特徴だ。「Pro」を冠した新モデルで、かわいらしいフォルムはそのままに、イヤホンとしての性能を大きく向上させている。搭載されるアクティブノイズキャンセリング（ANC）には周囲の騒音を取り除き、聴きたい音にフォーカスできる高度なHybrid方式を採用。また、「通常モード」とより重低音を楽しめる「低音重視モード」の二つの音質モードを備え、音楽のジャンルや好みに応じて選択できる。このほかにも、ゲームや動画の音の遅延を抑える「低遅延モード」、二つのデバイスに同時接続し、シームレスに切り替えが可能なマルチポイント機能を備える。対応コーデックはSBC、AAC。連続使用時間はANCなしで約8時間、ケース使用時で約18時間。充電時間はイヤホン本体が約1時間、充電ケースが約1.5時間。イヤーピースはXXS、XS、S、M、Lの5つのサイズが付属し、フィット感を調節できる。なお、新製品発売に合わせて、シンガーソングライター汐れいらさんとのタイアップも実施。11月26日にリリースされた新曲「pink」に合わせ「HeartBuds Pro」の特別プロモーションムービーも公開する予定だ。また、汐れいらさんのスタッフX公式アカウント（@ushioreirastaff）では、コラボキャンペーンも告知。TikTokまたはInstagramで新曲「pink」の音源を紐づけた動画に「#HeartBuds Pro_汐れいら」を付けて投稿することで参加可能だ。応募者の中から抽選で5人に新製品「HeartBuds Pro」をプレゼントする。