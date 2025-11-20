ノイキャン搭載のUSB-C有線イヤホン オーディオテクニカ「ATH-CKS330NC」に新色追加

オーディオテクニカの人気モデルに新色

ノイキャン搭載でも充電不要の有線イヤホン 落ち着きのある新色

新色追加で全4色のラインアップに

ゴールドのロゴが映えるマットボディー

リモコンでANCのオンオフが可能

オーディオテクニカは11月21日、ノイズキャンセリング機能を備えたUSB Type-C有線イヤホン「ATH-CKS330NC」の新色「ブルー」「グリーン」を発売する。公式オンラインストア価格は5940円。ATH-CKS330NCは、累計販売数500万本を突破した迫力の重低音が特徴の「SOLID BASS」シリーズの人気モデルで、既存のカラーには、ベージュ、ブラックの2色がラインアップされていた。新色は、落ち着きのあるブルーとグリーン。ゴールドのロゴが映えるマットな質感のボディーが耳元に洗練されたアクセントを与える。ATH-CKS330NCは、USB Type-C接続の有線イヤホンで、充電の心配がなく、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を搭載したモデル。ドライバーユニットには7.5mmドライバーを採用し、普段の音楽や映像体験で深みのある重低音を体感できる。さらに、ANCは周囲の雑音をカットし、音に集中できる。通話にも対応し、高音質マイクを搭載。有線のため、遅延することなくボイスチャットを使用できるため、Nintendo Switch 2などのゲーム機での使用にも適している。コードは1.2mのU型コードを採用。このほか、Googleアシスタントに対応し、抗菌加工のイヤーピースも付属する。