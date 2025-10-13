キヤノン、文書も写真も美しく印刷できる「PIXUS XK140／TS8930」

（上段左から）PIXUS XK510、PIXUS XK140、

（下段左から）PIXUS TS8930、PIXUS TS7630

使いたい機能に素早くアクセスできる「Switch UI」を搭載

キヤノンは10月23日に、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズの新機種として、多機能モデル「PIXUS XK510」「PIXUS XK140」「PIXUS TS8930」「PIXUS TS7630」の4機種を発売する。いずれも価格はオープン。「PIXUS XK510」と「PIXUS XK140」は、どちらも大量印刷に適した低ランニングコストでの印刷を可能にしている。「PIXUS XK510」は、高画質写真を印刷したい人に適しており、「Switch UI」にリアルな写真アイコンを採用することで、上質さを表現する。L版フチなし印刷に必要なインクと用紙の合計コストは約11.1円。「PIXUS XK140」は、家庭のインテリアに調和するデザインを採用した。A4カラー文書1ページあたりの印刷に必要なインクと用紙の合計コストは約4.1円。「PIXUS TS8930」と「PIXUS TS7630」は、どちらも操作パネルに表示されたコードを、スマートフォンでスキャンするだけで簡単に印刷できる「QRコードダイレクト接続」に対応するとともに、無線LANが5GHzに対応したことで、家庭内で使用している無線LAN環境に合わせて、柔軟な接続が可能になった。「PIXUS TS8930」は、6色のハイブリッドインクを搭載し、高速かつ高画質な文書・写真の印刷を実現している。「PIXUS TS7630」は、従来機種（PIXUS TS6330）と比較して機能を向上し、コストパフォーマンスに優れており、スタートボタンを押すだけで迅速にコピーできる「1プッシュコピー」を採用しているほか、使いたい機能に素早くアクセス可能な「Switch UI」の搭載によって、使い勝手を向上した。さらに、今回の新機種発売に合わせて、キヤノンのプリンター連携サービス「MyPrint With」が新たに提供される。同サービスは登録制で、ネットワーク接続に不具合がある場合のアラートやチャットボットによるサポートを無償で受けることができる。そのほか、純正インクカートリッジを使用した場合はメーカー無償保証が1年間延長されるとともに、2026年には機能・コンテンツの追加およびAIによるチャット対応の強化も予定している。