ナビなしでもYouTubeやNetflixが視聴できる！ 旧車で動画視聴を叶える「OTTOCAST ScreenFlow」
暮らし
2025/12/14 12:00
PROTOSが運営する、車載ガジェットブランド「OTTOCAST」の日本正規代理店「商人屋（あきんどや）」は、旧車でもYouTubeやNetflixを車内で視聴できる「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」正規モデルの販売を開始した。12月9日には、旧車を中心に活動するYouTuber「悪魔の姉妹」チャンネルにて、フェアレディZ S30Zへの取り付けレビュー動画が公開されている。
あわせて公開されたレビュー動画では、ナビ非搭載車のユーザーに向けた「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」の活用例が、わかりやすく解説されている。
配線工事を必要としない手軽さ今回、販売が開始された「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」は、ディスプレー一体型のポータブルモニタで、ナビが古い車やナビがない車でも使える。また、後付ポータブルナビタイプでCarPlayもAndroid Autoもワイヤレスで使用可能なため、配線工事を行うことなく設置できる。
あわせて公開されたレビュー動画では、ナビ非搭載車のユーザーに向けた「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」の活用例が、わかりやすく解説されている。
注目の記事
外部リンク
- PROTOS＝https://protos-f.com/jp/
- 「OTTOCAST ScreenFlow AI」販売ページ（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY9Q3RQ6
- 「OTTOCAST ScreenFlow AI」販売ページ（楽天市場）＝https://item.rakuten.co.jp/protos/ottocastscreenflowai/
- 「OTTOCAST ScreenFlow AI」販売ページ（Yahoo!ショッピング）＝https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/ottocastscreenflowai.html
- 「悪魔の姉妹」チャンネルのレビュー動画（YouTube）＝https://www.youtube.com/watch?v=3Shjd6R1WzQ