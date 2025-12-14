ナビなしでもYouTubeやNetflixが視聴できる！ 旧車で動画視聴を叶える「OTTOCAST ScreenFlow」

OTTOCAST ScreenFlow AI

PROTOSが運営する、車載ガジェットブランド「OTTOCAST」の日本正規代理店「商人屋（あきんどや）」は、旧車でもYouTubeやNetflixを車内で視聴できる「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」正規モデルの販売を開始した。12月9日には、旧車を中心に活動するYouTuber「悪魔の姉妹」チャンネルにて、フェアレディZ S30Zへの取り付けレビュー動画が公開されている。今回、販売が開始された「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」は、ディスプレー一体型のポータブルモニタで、ナビが古い車やナビがない車でも使える。また、後付ポータブルナビタイプでCarPlayもAndroid Autoもワイヤレスで使用可能なため、配線工事を行うことなく設置できる。あわせて公開されたレビュー動画では、ナビ非搭載車のユーザーに向けた「OTTOCAST ScreenFlow」と「OTTOCAST ScreenFlow AI」の活用例が、わかりやすく解説されている。