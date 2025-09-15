カーナビを「Android化」！Android 13搭載のAI Box「GetPairr Box AM」

Android 13搭載カーナビ

「GetPairr Box AM」が発売

有線CarPlayのUSBポートに挿すだけで「ナビ」と「動画」を同時に楽しめる

通話・音楽・メッセージの操作イメージ

小窓再生や2画面表示のイメージ

GetPairr（ゲットペアー）は9月12日に、Android 13搭載カーナビAI Box「GetPairr Box AM」を、Amazon.co.jpで発売した。価格は2万9800円で、9月30日までの期間はクーポンコード「8M6MIXOO」の入力で、40％オフの1万7880円で購入できる発売記念キャンペーンが行われている。「GetPairr Box AM」は、Android 13を搭載しており、Google Playからアプリを自由に導入可能で、動画・音楽・ニュース・スポーツ・地図までが車内で完結する。アプリはスマートフォンのミラーではなく、「GetPairr Box AM」本体で直接実行されるので、通知に邪魔されにくく安定して運用できる。ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoに対応し、一度ペアリングすれば次回以降は自動接続され、通話・Siri／Googleアシスタント・マップ案内・音楽／ポッドキャストといった、日常機能をケーブルレスで楽しめる。運転席からの操作性も、純正に近い感覚となっている。走行中はナビをメイン、休憩時は動画をフル表示などシーンに応じて切り替えが可能で、小窓再生や2画面表示で情報視認性を高められるほか、同乗者のエンタメ体験も向上する。トンネル抜けや高架下でもAndroid側の地図アプリが自律的に追従し、車載GPSに依存しないので機種差に左右されにくい。また、8コアCPUと4GBメモリー、64GBのストレージを搭載し、軽快なアプリの起動・切り替え・検索を実現する。さらに、SIMカードとTFカードに対応し、外出先ではSIMカード、自宅では無線LAN、オフライン派はTFカードといった使い分けができる。