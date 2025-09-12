来場者2025万人を達成！ 本日から大阪・関西万博の記念コンテンツが期間限定で

「来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ」（左）と

2025年日本国際博覧会協会は大阪・関西万博会場（大阪府大阪市）への来場者数が2025万人を達成したことを記念して、9月12日（本日）から23日までの期間、来場者2025万人達成記念コンテンツ「来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ」と「来場者2025万人達成記念ARフォトフレーム」を「バーチャル万博」で配布する。来場者2025万人達成記念デジタルスタンプは、バーチャル万博アプリを起動してバーチャル会場「E15_ポップアップステージ南」内で期間中に公開されている、「来場者2025万人達成記念セレモニールーム」の指定箇所をタップすると、「EXPO2025デジタルウォレット『ミャクーン！』」が起動して入手できる。なお、取得には、「EXPO2025バーチャル万博 ～空飛ぶ夢洲～」アプリと、「EXPO2025 デジタルウォレット」アプリをスマートフォンにダウンロードしておく必要がある。来場者2025万人達成記念ARフォトフレームは、夢洲リアル会場の東ゲートと西ゲートでバーチャル万博アプリを起動し、ホーム画面のAR一覧に表示される「来場者2025万人達成記念AR」を選択すると、画面内指示に従ってARフォトフレームを起動してシャッターボタンを押すことで、同フォトフレームを使用した写真撮影が可能になる。