PASOULゲーミングPCが最大6000円オフ！ 「X'mas限定 クーポンGETキャンペーン」開始

購入金額に応じておトクなクーポンがもらえるキャンペーンが開催中

使いたいクーポンを選んでゲット

価格帯別「PASOUL」スタッフおすすめ商品

オーエープラザは12月11～26日23時59分の期間、同社の運営する国産ゲーミングPC・BTO PC専門店「PASOUL（パソウル）」において、クリスマスシーズンに合わせた「X'mas限定 クーポンGETキャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、購入金額に応じて最大6000円オフになるおトクなクーポンがもらえる。クーポン内容は、10万円以上の購入なら2000円オフ（10万円以上の商品に利用可）、20万円以上の購入なら4000円オフ（20万円以上の商品に利用可）、30万円以上の買い物なら6000円オフ（30万円以上の商品に利用可）。利用にあたっては、使いたいクーポンを選んでクーポンコードを入手し、商品カート追加後の注文確認画面でクーポンコードを入力・適用する。「適用中」と表示されると割引が適用される。なお、クーポンは「PASOUL」会員のみ利用でき、クーポン1件につき1回までの利用となる。「PASOUL」では、予算に合わせて無理なく選べる、コスパ重視の入門機からハイエンドまで幅広く取り揃えている。