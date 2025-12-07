東北限定で冬の運だめし！ dポイント最大10万ポイントが当たるキャンペーン

dカード（Visa）での買い物で最大10万ポイントが当たる

抽選券がもらえるキャンペーンが開催中

1万円の買い物で抽選券を1口進呈

NTTドコモ東北支社は12月1日～2026年1月31日の期間、NTTドコモの提供する「dカード（Visa）」で買い物をした人を対象にした「【東北限定】冬の運だめしキャンペーン」を開催している。同キャンペーンは、第1弾（12月1～31日）となる「【東北限定2025】冬の運だめしキャンペーン」、第2弾（2026年1月1～12日）となる「【東北限定2026】冬の運だめしキャンペーン」、およびWチャンス（2026年1月1～31日）の「東北限定！dカード（Visa）Wチャンスキャンペーン」で構成される。第1弾と第2弾は、それぞれキャンペーンサイトにてエントリーした上で、dカード（Visa）で期間中合計で1万円分の買い物をすると、抽選券が1口もらえる。また、総勢2026名に抽選で最大10万ポイント（期間・用途限定）のdポイントが付与される。さらに、条件を満たすと追加で1口がもらえる。第1弾および第2弾での付与ポイントは、それぞれ「超大吉」（1名）が10万ポイント、「大吉」（100名）が1万2026ポイント、「中吉」（250名）が2026ポイント、「小吉」（1675名）が26ポイント。また、外れてしまった場合でも、参加賞として1ポイントもらえる。あわせて、第1弾、第2弾の終了時点で「dカード GOLD」「dカード GOLD U」「dカード PLATINUM」のいずれかを契約している場合、ドコモ利用料金の支払いをdカード（Visa）に設定している場合、第1弾、第2弾の開催期間中にdカード（Visa）のタッチ決済を1回以上利用した場合、第1弾、第2弾の終了時点でd払いの支払先をdカード（Visa）に設定している場合は、それぞれ抽選券が1口追加される。さらにWチャンスでは、期間中にキャンペーンサイトでエントリーした上で、dカードで合計10万円分以上、かつ8回以上買い物をした人の中から抽選で100名に、1万ポイントのdポイント（用途・期間限定）を付与する。なお、第1弾・第2弾のどちらかにエントリーした人は、自動でWチャンスの対象となるため、再度エントリーする必要はない。