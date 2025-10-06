住信SBIネット銀行、新サービスブランド「d NEOBANK」開始

「d NEOBANK」のサービスブランドロゴ

個人・法人向けサービスを「d NEOBANK」に名称変更

住信SBIネット銀行の告知

三つのキャンペーンを開催

住信SBIネット銀行は、ドコモグループ入りにあわせ、新サービスブランド「d NEOBANK（ディー ネオバンク）」を10月1日に開始した。2025年10月1日にNTTドコモの連結子会社となった住信SBIネット銀行がこれまで提供してきた個人・法人向けサービスを「d NEOBANK」に移行し、ドコモグループの銀行としてさらなる成長を目指す。「d NEOBANK」開始に伴う、各サービス内容の変更はない。また、「JAL NEOBANK」「京王NEOBANK」をはじめ、BaaSとして提供している「NEOBANK」ブランドの各サービスは引き続き継続する。新しい「d NEOBANK」のサービスブランド名とロゴデザインは、住信SBIネット銀行のサービスサイトやアプリなどにおいて、10月1日から順次使用を開始する。今後は、共同経営パートナーである三井住友信託銀行とも連携し、「dポイント」や「d払い」「dカード」などのドコモのサービスと銀行口座などの住信SBIネット銀行のサービスを連携させたお得な金融サービスを提供していく計画。新サービスブランドの開始を記念し、住信SBIネット銀行は「dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン」「dポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン」「法人さま向け振込手数料無料キャンペーン」を実施する。