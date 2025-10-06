住信SBIネット銀行、新サービスブランド「d NEOBANK」開始

金融

2025/10/06 17:30

　住信SBIネット銀行は、ドコモグループ入りにあわせ、新サービスブランド「d NEOBANK（ディー ネオバンク）」を10月1日に開始した。

「d NEOBANK」のサービスブランドロゴ

個人・法人向けサービスを「d NEOBANK」に名称変更

　2025年10月1日にNTTドコモの連結子会社となった住信SBIネット銀行がこれまで提供してきた個人・法人向けサービスを「d NEOBANK」に移行し、ドコモグループの銀行としてさらなる成長を目指す。「d NEOBANK」開始に伴う、各サービス内容の変更はない。また、「JAL NEOBANK」「京王NEOBANK」をはじめ、BaaSとして提供している「NEOBANK」ブランドの各サービスは引き続き継続する。
 
住信SBIネット銀行の告知

　新しい「d NEOBANK」のサービスブランド名とロゴデザインは、住信SBIネット銀行のサービスサイトやアプリなどにおいて、10月1日から順次使用を開始する。今後は、共同経営パートナーである三井住友信託銀行とも連携し、「dポイント」や「d払い」「dカード」などのドコモのサービスと銀行口座などの住信SBIネット銀行のサービスを連携させたお得な金融サービスを提供していく計画。
 
三つのキャンペーンを開催

　新サービスブランドの開始を記念し、住信SBIネット銀行は「dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン」「dポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン」「法人さま向け振込手数料無料キャンペーン」を実施する。
ギャラリーページ

あわせて読みたい

業界初の取り組み　PayPay銀行「利息の代わりにPayPayポイント進呈」の狙いとは

業界初の取り組み　PayPay銀行「利息の代わりにPayPayポイント進...

　9月からは、事前に申し込むと「利息（現金）」の代わりに「ポイント」が受け取れる銀行が登場しました。もちろん業界初の取り組みで、もらえ...
夏のボーナスを預けよう！ 円普通預金の金利が高いネット銀行3選

夏のボーナスを預けよう！ 円普通預金の金利が高いネット銀行3選

　一部のネット銀行の金利は条件付きで都市銀行の約2倍！　厳しい物価高を、高金利の円普通預金に預けるだけというライトな資産運用で乗り切り...

注目の記事

外部リンク