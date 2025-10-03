クレジットカード＆タッチ決済の話題振り返り！　2025年9月のトピックス

値上げの秋は「ポイ活」で乗り切ろう

（画像はイメージ）

三井住友カードは「モバイルオーダー」もお得に！

お得な特典がさらに拡充

最大2％還元の「りそなデビットカード（Visa）」がApple Payに対応！

総合交通アプリ「Pass Case」のロゴ

「のるるん」デザイン登場！

2025年9月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。三井住友カードは、同社が発行する対象カード向けの「対象のコンビニ・飲食店で最大7％還元！」サービスに、9月16日から「対象の飲食店でのモバイルオーダー」を追加した。具体的には、「マクドナルド」「モスバーガー・モスバーガー＆カフェ」「ケンタッキーフライドチキン」「吉野家」「すき家」「スターバックス」のモバイルオーダーでも、「最大7％還元」の対象コンビニ・飲食チェーン同様、Vポイントで決済金額の7％を還元する。さらに「Vポイントアッププログラム」「家族プログラム」など他のプログラムと同時適用時、ポイント還元率は最大20％までアップする。三井住友カードの対象カード保有者は、各店舗でぜひモバイルオーダーを活用しよう。この特典追加を機に、モバイルオーダーサービス自体の普及にも弾みがつきそうだ。また、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の口座保有者が発行可能な「りそなデビットカード（Visa）」は、9月4日からユーザーから要望の多かった「Apple Pay」への対応を開始した。「りそなグループアプリ」または「Apple Wallet」から設定すると、iPhoneやApple Watchでタッチ決済やオンライン決済ができるようになり、活用シーンが大幅に拡大した。ポイント還元率は月会費700円の「りそなデビットカード<プレミアム>」が2％、年会費無料の「りそなデビットカード」が0.5％。特にプレミアムは、口座から直接引き落とすデビットカードとして業界最高の還元率となる。10月1日には、三井住友カードが提供する総合交通アプリ「Pass Case（パスケース）」も「Apple Pay」に対応し、iPhoneやApple Watchの「Apple Pay」で交通事業者が提供する企画券の購入と利用が可能になった。あわせて同日から、これまで「Visaブランドのカード（現物）」のみだった対応ブランドを拡充。Mastercard／JCB／American Express／Diners Club／Discoverでの決済も可能となり（Diners Club／DiscoverはApple Payは対象外）、保有するカードを問わず、幅広く使えるようになった。このほか、東急カードは東急電鉄とともに、35歳以下の若者世代を対象としたお得なクレジットカード「のるるん×TOKYU CARD ClubQ JMB」を1万枚限定で10月1日から発行を開始した。東急線の乗車金額に対し一律3％のTOKYU POINTを加算する通常の乗車ポイントに加え、同カード保有者限定特典として、さらに10％のTOKYU POINTを上乗せする。基本＋キャンペーンで合計最大13％は、関東大手民鉄最大の乗車ポイント加算率という。カード表面は、「東急線キャラクター のるるん」をあしらい、親しみやすいデザインに仕上げた。東急線に頻繁に乗る人なら、発行枚数・対象年齢限定の「のるるん×TOKYU CARD ClubQ JMB」はおすすめだ。