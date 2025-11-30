ビックカメラ・ノジマ・エディオンでお得！ dポイントキャンペーン12月に開始

最大15％ポイント還元や最大1万ポイント、最大15倍のポイント進呈など

NTTドコモは、「dポイント」「d払い」でお得なキャンペーンを開催する。ビックカメラでは、「ビックカメラ dポイント3倍 最大15％還元キャンペーン」を実施。キャンペーン期間中にエントリーし、ビックカメラの対象店舗で支払いの際、dポイントカード／dカード／dカード GOLD U／dカード GOLD／dカード PLATINUM／dカード プリペイドを提示すると、通常の3倍（例：通常dポイント5％還元の商品の場合、キャンペーンポイントとして＋10％追加され、計15％還元）のdポイントを進呈する。ノジマは、「ノジマ66周年感謝祭！ハズレなし！最大10,000ポイントが当たるキャンペーン」を開催。期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、ノジマの対象店舗でノジマアプリとdポイントカードを提示してdポイントを期間中計5ポイント以上ためる買い物をした人の中から、抽選でdポイント（期間・用途限定）最大1万ポイントを進呈する。エディオンは、「【エディオンネットショップ】dポイント最大15倍キャンペーン」を実施。期間中、エディオンネットショップで対象商品を購入の際に、エディオンネットショップ上でdアカウントにログインして支払うと、最大15倍のdポイントを進呈する。