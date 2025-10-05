dポイントがその場で最大10倍！ ドコモが抽選式還元キャンペーン開催中

対象のdポイント加盟店での支払いで

最大10倍のdポイントがもらえるキャンペーンが開催中

抽選で当選した倍率に応じたdポイントを進呈

キャンペーンサイトにおける抽選イメージ

NTTドコモは10月1～11月30日の期間、対象のdポイント加盟店での支払いに対して抽選で最大10倍のdポイント（期間・用途限定）を付与する「その場で当たる！dポイント最大10倍戻ってくるキャンペーン」を開催している。キャンペーンは、10月1～31日23時59分の10月期と、11月1日0時～30日23時59分の11月期の2回に分けて開催され、両方に参加できる。キャンペーンでは、期間中にキャンペーンサイトで抽選に参加することによってdポイントの10倍・3倍・2倍のいずれかが当たるほか、総額1000万ポイントの山分けにも参加できる。対象のdポイント加盟店で、dポイントカードを提示してdポイントが1ポイント以上貯まる支払いによって獲得した合計ポイントに対して、抽選で当選した倍率に応じたdポイント（期間・用途限定）が付与される。10月期と11月期でそれぞれ500万ポイントが山分けされる総額1000万ポイント山分けでは、それぞれの期間中に対象のdポイント加盟店でdポイントカードを提示してdポイントを1ポイント以上ためることによって、山分けに参加するための口数が1口たまる。各期間中に最大で5口までためられ、獲得口数に応じて500万ポイントのdポイント（期間・用途限定）が山分けでもらえる。