JR東日本、「モバイルSuicaアプリ」にコード決済サービス搭載　2026年秋頃に

JR東日本は11月11日、鉄道やバスに乗れる交通系電子マネーのSuicaを「移動と少額決済のデバイス」から、生活シーンにつながる「生活のデバイス」に進化させる「Suica Renaissance」第2弾として、2026年秋に、モバイルSuicaアプリに新たなコード決済サービスを搭載すると発表した。「Suica Renaissance」第1弾「ウォークスルー改札」の発表と試行に続く第2弾の位置付けで、事前に発表していた内容に加え、チャージ上限額など詳細を追加で明らかにした。モバイルSuicaアプリの新しいコード決済サービスは、最大30万円までチャージでき、現行Suicaの上限額（2万円）を大幅に上回る高額決済が可能になる。また、JR東日本グループのクレジットカード「ビューカード」をひもづけると事前チャージも不要となる。家族や友人と残高をやり取りできる「バリュー送受信機能」や「クーポン」機能を搭載し、加盟店や自治体の販促に活用できる「地域・店舗限定バリュー」も用意する。なお、現行のSuicaでおなじみの「Suicaのペンギン」は、新機能の追加と引き換えに「卒業」する。時期は2026年度末の予定。新イメージキャラクターは、進化するSuicaのイメージを担う存在として登場予定で、誕生プロセスにおいてユーザー参加型の企画を検討している。「Suicaのペンギン」のキャンペーンは26年度末に向けて実施する予定。JR東日本グループは、人口減少や少子高齢化などの影響による事業環境の変化を受け、鉄道を軸とした「モビリティ」だけでなく、「生活ソリューション」の成長を目指している。