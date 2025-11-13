  • ホーム
  • 池袋エリアの4店舗限定！　ビックカメラで「d払い」を5000円以上支払うとdポイント5％還元！

販売戦略

2025/11/13 17:30

　NTTドコモは、ビックカメラの対象店舗限定で「池袋地区店舗限定 d払い5％還元キャンペーン」を11月14日から11月30日まで開催する。事前エントリーはすでに受け付けている。

キャンペーン告知

JR山手線ユーザーにアピール

　ビックカメラグループは、2024年3月1日からJR池袋駅の山手線ホームの発車メロディをビックカメラのテーマソングに変更し、さらに今年11月14日からJR池袋駅の山手線ホームの駅名標を「池袋（ビックカメラ前）」に変更するなど、池袋地区を同社の重点エリアとして駅利用者に向けたPR活動を積極的に展開している。
 
2025年11月14日から、
JR山手線池袋駅の駅名標は「池袋（ビックカメラ前）」に

　今回の期間限定d払いキャンペーンでは、エントリー期間中にキャンペーンサイトからエントリーの上、対象のビックカメラ店舗で「d払い（コード決済）」を使って合計5000円以上支払うと、支払額の5％分のdポイント（通常ポイント）を進呈する。

　対象店舗は、ビックカメラ池袋本店、ビックカメラ池袋西口店、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館、ビック酒販 池袋東口店。進呈上限は2000ポイント。
ギャラリーページ

注目の記事

