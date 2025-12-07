対象PC購入で最大8万円分ポイント還元！ ドスパラ「冬のボーナスキャンペーン」開催中

対象の新品PC購入＆エントリーで、

サードウェーブは12月1日から、同社の運営するPC専門店「ドスパラ」の店舗、および公式オンラインショップにて、「冬のボーナスキャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中に対象の新品PCを購入してエントリーすることで、PC1台あたり最大で8万円分のドスパラポイントがもれなく還元される。開催期間は、店舗が12月11日の閉店まで、オンラインショップが12月12日10時59分まで。エントリーは、12月12日23時59分まで受け付けている。なお、エントリーにあたってはドスパラ会員登録が必要となる。あわせて、公式オンラインショップでは、対象のPCパーツや周辺機器をおトクに買える、セールも同時開催している。在庫がなくなり次第終了で、セットでおトクに買える商品も用意する。開催期間は、第1弾が12月5日10時59分まで、第2弾は12月5日11時～12日10時59分。