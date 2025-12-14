最大20％還元！ 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン第2弾が開催中

鹿沼市内の対象店舗での対象キャッシュレス決済サービス利用で

最大20％分が還元

期間は12月26日23時59分まで

鹿沼市キャッシュレスキャンペーン実行委員会は12月6～26日23時59分の期間、物価高騰の影響を受ける市内事業者や市民を支援すべく、またデジタル化の普及・啓発を図るべく、キャッシュレス決済サービスを活用したポイント還元事業「令和7年度 第2弾 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中に鹿沼市内の対象店舗において、対象となるキャッシュレス決済サービスのいずれかを利用すると、決済金額の最大20％分のポイント、または残高が付与される。対象となるキャッシュレス決済サービスは、au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイで、期間中の付与上限は1回の買い物あたり1000円相当、期間全体で1決済サービスあたり2000円相当。キャンペーン対象店舗は、鹿沼市内のau PAY、d払い、PayPay、楽天ペイのいずれかを導入している中小企業などで、コンビニエンスストアや大手チェーン・フランチャイズ店などは対象外となる。また、キャンペーン期間中はそれぞれの決済アプリにて対象店舗を確認できる。