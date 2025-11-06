2025年ふるさと納税の人気お礼品ランキング、「牛タン」が「ホタテ」を抜いて初の首位に！

2025年の人気お礼品ランキングで1位を獲得した岩手県宮古市の

さとふるは11月5日に、同社の運営するふるさと納税ポータルサイト「さとふる」における、2025年の人気お礼品ランキングを発表した。同ランキングは、2025年1月1日～10月20日の期間での、「さとふる」における寄付申し込み数に基づいて算出されている。2025年の人気お礼品ランキングでは、6年連続で首位を獲得していた「ホタテ」を抑えて、岩手県宮古市の「厚切り塩だれ牛タン」が1位となった。自然豊かな三陸の海でとれた塩と昆布で作った塩だれで味付けされており、多くの人から「寄付額以上の価値を感じるお礼品」と好評を博している。2位には、山梨県山梨市の「シャインマスカット」がランクインしており、2024年の年間ランキングでは3位、2025年の上半期ランキングで4位にランクインし、さらに順位を上げる結果となった。3位には、「さとふる」の年間お礼品人気ランキングにおいて、2019～2024年の6年連続で1位を獲得した北海道紋別市の「北海道オホーツク海産ホタテ」がランクインしている。4位には栃木県小山市の「ボックスティッシュ」、7位には静岡県富士市の「トイレットペーパー」と日用品が上位に入ったほか、8位と9位には「国産うなぎ蒲焼」が2023年以来となる2年ぶりにランクインした。なお、1～10月の期間における「さとふる」での検索キーワードランキングでは、1位が「米」、2位が「訳あり」、3位が「トイレットペーパー」となっており、これら3つはいずれも2023年から3年連続でのトップ3入りを果たしている。一方で、今回のランキングでは「魚介類」や「牛タン」といった「ご褒美グルメ」に関連するキーワードが新たに上位にランクインした。