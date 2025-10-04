ロピアがふるさと納税に初参入！ 「肉で街を元気に」をテーマに春日市と連携

スーパーマーケット「ロピア」がふるさと納税に初参入

惣菜や精肉などを出品

冷凍マルゲリータピザ（左）と

「冷凍ピザセット」に含まれる商品のイメージ

（上段左から）牛プルコギ、味付け牛タン3種、

（下段左から）牛サガリ（ハラミ）味付け肉、豚ロース味噌漬けのイメージ

OICグループは、スーパーマーケット「食生活ラブラブロピア」（ロピア）と福岡県春日市との連携によって、同市のふるさと納税における返礼品の受け付けを10月1日に開始している。今回のふるさと納税における連携では、西日本で唯一寄附額が6年連続で減少している春日市が、寄附額増を目指した挑戦としてロピアへ声をかけたことがきっかけになったという。ふるさと納税への参入は、ロピアにとって初の試みとなる。ロピアは、春日市のふるさと納税返礼品として、惣菜商品（2品）と精肉商品（4品）を出品している。寄附金額はどちらも1万円。惣菜商品は、ロピア独自配合の自社製生地を使用した「冷凍マルゲリータピザ10枚入り」と、同商品に加えて照り焼きチキンピザ、ロピア自社製のベーコンを使用したポテト、ベーコンポテトピザをセットにした「冷凍ピザ（マルゲリータ・照り焼きチキン・ベーコンポテト）各3枚セット 計9枚入り」を用意する。いずれも直径25cmと自宅のトースターに適したサイズ感で、いつでも簡単にロピアの本格ピザを味わえる。精肉商品は、「牛プルコギ（計1.7㎏）」「味付け牛タン3種（250g×3、合計750g）」「牛サガリ（ハラミ）味付け肉（500g×2、計1kg）」「豚ロース味噌漬け（計10枚）」を用意する。